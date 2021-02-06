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06.02.2021 - 15:52 | | AA

Tuzlaspor: 2 - Menemenspor: 0

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanan maçta Tuzlaspor, Menemenspor'u 2-0 yendi.

Tuzlaspor: 2 - Menemenspor: 0
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Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Temel, Mehmet Akıncı

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin (Dk. 86 Vedat Bora), İsmail Konuk, Rotman, Yasin Güreler, Muhammed Gönülaçar, Cajic (Dk. 73 Segbefia), Ahmet Yazar (Dk. 46 Erkan Zengin), Gökcan Kaya (Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu), Pucko (Dk. 73 Carius), Thuram

Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak (Dk. 74 Traore), Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Alaattin Hamza Ok (Dk. 74 Mehmet Aytemiz), Tayfur Aydoğan, Adamu, Yusuf Talum (Dk. 86 Okan Yılmaz), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 57 Mohamed), Rasheed (Dk. 86 Tidjani)

Goller: Dk. 52 Thuram, Dk. 90 3 Carius (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Rıdvan Koçak, Dk. 55 Furkan Bayır (Menemenspor), Dk. 37 Ahmet Yazar, Dk. 58 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90 1 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90 4 Yasin Güreler (Tuzlaspor)

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