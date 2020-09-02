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02.09.2020 - 07:00 |

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş’ın dişine göre rakip!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Bosna Hersek’in Borac Banja ile Portekiz’in Rio Ave ekipleri arasındaki mücadeleden üstün ayrılacak takımla eşleşti. Alanyaspor’un rakibi Ventspils-Rosenborg galibi oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş’ın dişine göre rakip!
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Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turunda PAOK’a deplasmanda 3-1 yenilerek veda eden Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Siyah-beyazlı temsilcimiz, Bosna Hersek’in Borac Banja ile Portekiz’in Luka-Rio Ave takımları arasındaki mücadeleden galip ayrılacak ekiple eşleşti. Kartal kuraya göre 3. ön eleme turu maçını Vodafone Park’ta oynayacak. Rio Ave geçen sezon Portekiz Ligi’ni 5. sırada bitirmişti. Borac Banja ise Bosna Hersek’te sezonu 4. basamakta noktalamıştı. Borac Banja 6. haftası geride kalan 2020-21 sezonunda averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki bir diğer temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise Letonya’nın Ventspils takımıyla Norveç ekibi Rosenborg arasındaki ikinci tur maçını geçen tarafla 3. turda karşılaşacak. Alanyaspor bu müsabakaya deplasmanda çıkacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Turu geçen takımlar isimlerini UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yazdıracak. Play-off turundaki karşılaşmalar çift maç üzerinden oynanacak.

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