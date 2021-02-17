Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor
17.02.2021 - 11:38 | | AA

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam edecek.

Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Yarın yapılacak maçların programı şöyle:

20.55 Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)

20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)

20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)

20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)

23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)

23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)

23.00 Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ozan Kabak şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! Dünya devi darmadağın oldu...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son şampiyon Başakşehir'de deprem! Küme düşme krizi...

UEFA Avrupa Liginde son 32 turu heyecanı başlıyor

Santos, Corinthians'a hazır
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ozan Kabak'a övgü: Performansından çok memnunum
    Ozan Kabak'a övgü: Performansından çok memnunum
  2. Adanaspor, hazırlıklarını sürdürdü
    Adanaspor, hazırlıklarını sürdürdü
  3. Tuzlaspor'da hakem isyanı
    Tuzlaspor'da hakem isyanı
  4. Son 5 yılın en iyisi: Erol Bulut
    Son 5 yılın en iyisi: Erol Bulut
  5. Akhisarspor'da Keita telaşı
    Akhisarspor'da Keita telaşı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay'ın gözü Poko'da

Altay'ın gözü Poko'da

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor

Brooklyn Nets, 24 sayı geriden gelerek kazandı

Brooklyn Nets, 24 sayı geriden gelerek kazandı

Boks Milli Takımı'nda hedef Tokyo'da madalya!

Boks Milli Takımı'nda hedef Tokyo'da madalya!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet