UEFA'da büyük endişe! Finalin yapılacağı Lizbon'da vaka artışı...

Onur Dİnçer - Skorer Dış Haberler

Portekiz’de son günlerde korona virüs salgını ile ilgili yaşanan gelişmeler, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonun nasıl tamamlanacağı ile ilgili yeniden soru işaretleri oluşturdu. Kovid-19’da iyi bir grafik çizerken birden dengesini yitiren ülkede vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

Hükümet yeni korona önlemleri duyurdu

Salgının artış göstermeye başlamasıyla, Portekiz hükümeti yeni önlemleri yürürlüğe koydu. Lizbon, Sintra, Azambuja, Loures ve Seixal kentlerinde oturan insanların 10 kişiden fazla sayıda toplaşma yapması yasaklandı. Bir sonraki duyuruya kadar tüm restoran ve dükkanlar akşam saat 8’e kadar kapanmış olacak.

Madrid’den iyi durumdalar diye seçilmişlerdi

Sadece pazartesi günü 259 yeni vakanın görüldüğü ve dört kişinin öldüğü Portekiz’de toplam bilanço 1538 hayatını kaybeden insanın yanında, 40 bin koronalı vakaya ulaştı. Fransa, İspanya ve İtalya’ya göre görece iyi durumda bulunması, Şampiyonlar Ligi finallerinin bu ülkeye verilmesinde etkili olmuş, Madrid de talip olmasına karşın Lizbon seçilmişti.

Gelişmeler yetkilileri endişelendiriyor

Ülkede son günlerde yaşanmakta olan gelişmelerin, UEFA yetkililerini de endişelendirdiği ortaya çıktı. İtalyan basınında ‘Lizbon’da yeni salgın, Şampiyonlar Ligi tehlikede mi?’ başlığıyla yayınlanan haberde, Portekiz’deki gelişmelere dikkat çekilerek “Durum daha da kötüleşirse Şampiyonlar Ligi 8’li finali riske girebilir” denilirken, yeni durumun UEFA yetkililerini de endişelendirdiği kaydedildi.

Bu sene Lizbon, seneye İstanbul seçilmişti

İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2020 Şampiyonlar Ligi finali, pandemi koşulları nedeniyle futbolun durmasının ardından yapılan yeni değerlendirmede Portekiz’e verilmiş, Lizbon ev sahipliğine çeyrek final, yarı final ve finallerin birlikte burada oynatılması kararlaştırılmıştı. İstanbul’un ise bir sonraki sezonun Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmasına karar verilmişti.