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02.11.2020 - 15:56 | | İSTANBUL (AA) -

UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'yi Okzhetpes Women ile WFC Lanchkhuti takımları arasında çarşamba günü oynanacak maçta görevlendirdi.

UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev
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UEFA, FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'yi Kazakistan'ın Okzhetpes Women ile Gürcistan'ın WFC Lanchkhuti takımları arasında 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kazakistan'daki Kazhimukan Munaytpasov Stadyumu'nda TSİ 12.00'de başlayacak müsabakada, Tiryaki'nin yardımcılıklarını Sedef Aktan ve Mürvet Yavuztürk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

UEFAdan hakem Cansu Tiryakiye görev

 

 

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