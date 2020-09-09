Uğur Önver'in kaleminden Sadio Mane

Uğur Önver, "Afrika'nın İncisi Sadio Mané" adını verdiği kitapta, Batı Afrika ülkesi Senegal'in küçük bir köyünde dünyaya gelen golcü oyuncunun güçlüklerle dolu çocukluğundan futbolun beşiği İngiltere'ye uzanan hikayesini okurlara aktarıyor. Kitap, 10 kişinin yaşadığı fakir bir evde büyüyen Mane'nin tırnaklarıyla kazıya kazıya adını futbol tarihine yazdığı yolculuğa çıkarıyor okuyucuları: Ailesinin yoksulluktan çıkış için Sadio'ya gösterebileceği tek yol öğretmenlikti, bunu biliyorlardı, bunu söylüyorlardı ama bilmedikleri, Mane'nin içindeki futbol aşkının, onu sadece futbolcu değil bir dünya yıldızı yapacağıydı. Ve bildiği yoldan giden Sadio, şimdi futbolun beşiği İngiltere'de adım adım kendi efsanesini yaratıyor.

Premier Lig'de Liverpool'u 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştıran en etkili olan kramponlardan olan 28 yaşındaki Sadio Mane'nin hayat felsefesi de kitapta kendi ağzından 'sade'ce şöyle açıklanıyor: "10 tane Ferrari, 20 tane elmaslı saat ve 2 uçağımın olmasına gerek yok!"

Sia Kitap'tan çıkan 176 sayfalık bu kitap; Mane'nin rakiplerine nasıl çalım attığını değil, Senegalli fakir bir gencin, hayata nasıl çalım attığını anlatıyor.