Uğurcan Çakır: Büyük kulüplerin izlediğini öğreniyorum

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, takımın genel durumu ve transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: BİR HAFTA İÇİNDE TAKIMA DÖNERİM

Milli kaleci Uğurcan Çakır sakatlığının iyiye gittiğini söylerken, "Kayserispor maçında oyundan çıkmak zorunda kalmıştım. Şiddetli bir ayak burkulması oldu ama şu anda toparlıyorum ve yavaş yavaş saha koşularına başlıyorum. Bir hafta içinde takıma dönmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İLK YARIDAN DERSLER ÇIKARDIK"

Ligin ilk yarısını değerlendiren Çakır, "İlk yarıda iyi bir puan topladığımızı düşünüyorum. Hatta daha fazlasını da yapabilirdik. Bazı küçük detaylarla puan kaybettiğimiz çok oldu. İlk yarıda iyi maçlar oynadık, bazı maçlarda çok kötü oyunlar oynadık ama hepsinden dersler çıkardık" dedi.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ YÜKSEK"

Ligdeki şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu dile getiren Çakır, "Her maça tek tek bakma taraftarıyım. Arkadaşlığımız çok iyi. Kariyerli ve lider vasıflı oyunculara sahibiz. Bu durum saha içinde işimizi kolaylaştırıyor. Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Birbirimize yardım ederek, mücadele ederek oynarsak önümüzde kimsenin duracağına inanmıyorum. İnşallah bu performansımız devam eder" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER TEKLİFLERİ VE İZLENMEK PERFORMANSIMI ETKİLİYOR"

İsminin Avrupa takımlarıyla anılmasını değerlendiren Çakır, "Kulağıma geliyor açıkçası. Başka takımların Avrupa'dan sizi izlemesi çok güzel bir olay. Beni motive ediyor ve performansımı etkiliyor diyebilirim. Büyük kulüplerin izlediğini öğreniyorum. Amacım Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Onlar için savaşmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Transfer aklımda değil. Gerisi başkanımızın, yönetimimizin ve hocamızın vereceği bir karar. Bunlar beni sadece motive ediyor" açıklamasında bulundu.

"İÇİMDE BÜYÜK BİR VATAN SEVGİSİ VAR"

Koluna yaptırdığı ay yıldızlı dövme için Çakır, "Her Türk gencinin içinde vatan ve bayrak sevgisi vardır. Benim içimde de çok büyük bir vatan sevgisi var. Kendim için anlamlı gördüğüm bir dövme" dedi.

"MİLLİ TAKIMDA OYNARSAM MUTLU OLURUM"

Milli takım'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Çakır, Her Türk gencinin ve futbolcusunun hayali o şampiyonalarda oynayabilmek. Benim de hayallerimden birisiydi. Burada gösterdiğim yarım sezonluk performanstan sonra yakaladım. Daha çok çalışıp formaya daha yakın isim olmak istiyorum. Oynasanız da oynamasanız da orası çok büyük bir yer. Oynasam tabii ki çok mutlu olurum. Oynamasam da ağabeylerime kardeşlerime destek olmak için orada bulunmak çok önemli" dedi.

"GRUBUMUZ ZOR DEĞİL"

EURO 2020 için de yorum yapan Çakır, "Bizim için çok zor bir grup değil. Eleme grubunda neler yaptığımız ortada. Genç, dinamik, kariyerli ağabeylerimizden kurulu bir ekip var. Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli ve iyi bir hocaya sahibiz. İnşallah gruptan çıkar, finallere kadar gideriz diyerek" sözlerini noktaladı.