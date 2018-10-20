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20.10.2018 - 07:05 |

Uli Hoeness yine saçmaladı! Mesut Özil...

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness,Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkında yaptığı skandal açıklamalara bir yenisini ekledi.

Uli Hoeness yine saçmaladı! Mesut Özil...
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Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, bugün düzenlediği basın toplantısında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le ilgili daha önce sarf ettiği sözler hakkında konuştu. 66 yaşındaki Hoeness, söyledikleriyle yine gündem yarattı.

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek medyada kendi futbolcuları hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

66 yaşındaki Hoeness, medyanın kendi oyuncularını hedef almasına tepki gösterirken geçmişte Mesut Özil hakkında sarf ettiği sözlere de açıklık getirdi.

Bavyera ekibinin başkanı, Türk asıllı Alman futbolcunun maruz kaldığı ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından Mesut'la ilgili olarak söylediği "Yıllardır b.. gibi oynuyordu..." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullanıldı:

"Meseleyi yalnızca sportif alana ve sahadaki performansına indirgemek istemiştim. Kullandığım kelimeler belki harika değildi. Mesela b.. yerine çöp demeliydim." (Fanatik)

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