De Colo-Vesely ikilisiyle skor bulsa da rakibin hücumdaki etkili performansına bir türlü çare bulamayan ve maçı koparma fırsatlarını kaçıran temsilcimiz, son çeyrekte Dyshawn Pierre’in mükemmel oyunuyla rahatladı, art arda 10, 25. maçında 15. galibiyetine imza attı.

THY Euroleague’de 25. hafta mücadelesinde Alba Berlin’i 89-84 yenen Fenerbahçe Beko, müthiş galibiyet serisini devam ettirdi.

Alba Berlin’in tehlikeli bir ekip olduğunu biliyorduk ve bu maçta onları tehlikeli yapan her şeye şahit olduk. Tempolu oynadılar, geçiş hücumlarını çok iyi kullandılar, çok hızlı pas trafiğiyle boş adamı ve 11 üçlük isabetini buldular. Onların bu oyununa karşı bizim de defolarımızın hepsi görüldü dün akşam. 4 numaradan şut bulamamak, 4-5 pozisyonunda oynayacak ikiliyi uzun süre aramak, Guduric, Ulanovas, Brown, Eddie gibi kısalardan beklediğimizin çok altında verim almak... Böyle bir günde her şeye rağmen kazanmak çok önemliydi ve De Colo’nun giderek artan hücum ritmi yine kurtarıcımız gibiydi. Vesely de ilk yarıda hücumu, ikinci devre yüreğiyle sahada olunca, müthiş galibiyet serisini getiren ikili yine görevdeydi.



4 numaraya geçince

Aslında ilk çeyrekte 11-5 geri düştükten sonra 6-0 ile maça denge getiren ve havaya giren takımda rotasyonu biraz ertelesek, rakibe daha erken bir mesaj verebildik. Ya da son çeyrekte 13 sayı öndeyken Alba’nın farkı 2 sayıya düşüren serisinde daha erken mola alıp, maçın sonunu daha rahat getirebilirdik. Neyse ki bu tercihlerde işler istediğimiz gibi gitmese de bu sezonun en büyük kazanımı gözüken Pierre bizlere istediğimizi verdi yine. Kokoskov birçok denemeden sonra son çeyrekte onu 4 numaraya çekti ve Kanadalı yıldız da hem savunmasıyla hem de hücumda arka arkaya attığı 11 sayıyla rakibin fişini çekti. Aslında fark 13’e çıkmışken Alba’nın pes etmemesi yine bir kriz yarattı ama Pierre takımı o krizden de çıkarmayı bildi. Teşekkürler, Pierre, teşekkürler De Colo, teşekkür takım...