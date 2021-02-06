Sarı-lacivertli temsilcimiz, galibiyet serisine devam etti, De Colo-Guduric ikilisinin mükemmel oyunuyla rahatlayan ve arayı açan Fenerbahçe Beko, son çeyrekte küçük bir kriz yaşasa da ayağa kalkmayı bildi, taraftarını sevindirdi.

THY Euroleague’de 24. maçına çıkan Fenerbahçe Beko, art arda 9. toplamda 14. galibiyetine Rus ekibi Zenit’i 92-84 yenerek ulaştı, üst sıralara tırmanışını devam ettirdi.

Biz maça iki uzunla çıkınca Zenit, Thomas’ın şutörlüğüyle çok kolay skor üretti. Neyse ki bizde de Guduric ile De Colo oyuna iyi girdi ve cevap hücum ile verildi. Eddie’nin 4 numaraya geçtiği anlarda da sırtı dönük oynayarak canımızı sıkan Thomas’ın sayılarına rağmen ilk çeyreğin 25-25 bitmesi umut vericiydi.

Zaten Guduric geldikten sonra müthiş oynayan De Colo en büyük kozumuzdu ve bu ikili devre sonunda toplam 27 sayı, 6 asist, 4 ribauntluk performanslarıyla oyuna ağırlıklarını koymuştu. Tek eksik parça, bu takımın enerji kaynağı Vesely’nin işin içine girmesiydi, De Colo 2. yarının başında Çek yıldızı da devreye sokmayı bildi. Bu kez rakibi oyunda tutmak için hakem Lamonica’nın biraz çabası oldu ama neyse ki Ulanovas da sahadaki ritme ayak uydurunca fark 8 sayıya kadar çıktı. 3. çeyreğin sonunda Kokoskov’dan yine riskli bir rotasyon hamlesi geldi.

Faul problemindeki yıldızlarını son çeyreğe girmeden korumak isterken, ilk kez sahaya 28. dakikada adımını atan Melih, hala Fenerbahçe’ye yabancı olan O’Quinn ve zayıf karnı savunma olan Eddie aynı anda sahada olunca, Zenit bir anda farkı eritti, hatta son çeyreğin başında 5 farkla öne de geçti. Neyse ki son çeyrekte maçı kazanacak beşi bulmuştu Kokoskov, Guduric ile Melih’ten gelen çok kritik üçlükler, De Colo’nun basketfaul sayısı, Vesely’nin boyalı alandaki ağırlığı bizi yine öne taşıdı, bu kez fark 11 sayıya kadar çıktı. Öyle güzel ki Fenerbahçe’yi bu şekilde izlemek, gerideyken bile kazanacağını bilmek... De Colo-Vesely önderliğinde bu sezonun sonu mutlu bitecek.