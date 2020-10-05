İlk yarıda üstün oynayan ve 54 sayı üretip devreye 18 farkla üstün giren Fenerbahçe Beko 2. yarıda Beşiktaş’ın direnişiyle karşılaştı, Alperen-Şehmus ikilisinin mücadelesine takımın tecrübeli ismi Mehmet Yağmur da katıldı, sarı-lacivertli ekip zor da olsa kazandı

ING Basketbol Süper Ligi’nde 2. haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı deplasmanda 83-74 yenmeyi başardı, 2’de 2 yaptı.

Mücadeleye Ahmet ve Vesely ikilisinin boyalı alan sayılarıyla başlayan, Biberovic ve Pierre ile dışarıdan da skor bulan Fenerbahçe farkı hemen çift hanelere yükseltti, ilk çeyreği 27-14 üstün bitirdi. Eddie-Melih ikilisinin arka arkaya bulduğu üç sayı isabetleriyle arayı daha da açan sarı-lacivertli ekip, devre sonunda 54-36’lık skora ulaşmayı bildi.

İlk yarıdaki farkın da etkisiyle 2. yarıya daha rahat çıkan Fenerbahçe Beko, başta Alperen ve Şehmus olmak üzere Beşiktaş’ın gençlerinin müthiş mücadelesiyle karşılaştı. Geçtiğimiz hafta takıma katılan Mehmet Yağmur dışındaki en tecrübeli ismi 23 yaşında olan Beşiktaş, enerjisini sahaya yansıtınca Fenerbahçe uzun süre skor bulmakta zorlandı, 3. çeyrekte sadece 11 sayı üretirken fark da kapanmaya başladı.

Alperen’in boyalı alandaki müthiş performansı son çeyrekte de devam etti. Fenerbahçe’nin tecrübeli uzunları karşısında 9’da 9 saha içi isabete ulaşan genç oyuncu takımını oyunda tutarken, Mehmet Yağmur da hem savunması hem de hücumdaki kritik sayılarıyla takımını ateşlemeyi başardı. Eray’dan gelen üçlükle Beşiktaş farkı tek hanelere çekse de tecrübe farkını maç sonunda daha fazla hisseden Fenerbahçe, son bölümünde zorlandığı mücadeleden galibiyet çıkarmayı başardı.