İtalyan ekibini sahasında konuk eden Anadolu Efes, 2. çeyrekte tel tel döküldü, soyunma odasına 15 sayı geride girdi. Micic takımını uyandırdı, öne geçirmeyi de başardı. Ancak kader topunda Micic’in üçlüğü çemberden geçmeyince, kötü gidiş sürdü

THY Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Milano’ya 72-69 yenildi, 15. maçında 8. mağlubiyetini tattı.

Coach Ergin Ataman’ın maç öncesindeki isyanı haklıydı. Sözde ev sahibi Efes olsa da, temsilcimiz salı günü CSKA ile deplasmanda oynadıktan sonra maçtan bir gün önce İstanbul’a gelmiş, Milano ise pazartesi İstanbul’a gelip, salı günü bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ile oynamış ve burada kalmıştı. Maçlar seyircisiz de olunca, avantaj karşı taraftaydı. Ancak hiçbir şey temsilcimizin 2. çeyrekteki berbat görüntüsünün bahanesi olamazdı. İlk çeyrekte Simon-Beaubois ikilisinin sırtladığı Efes, peş peşe hücum ribauntları verdi, devrede 11 top kaybı yaptı, kenardan gelen Larkin’den, Pleiss’tan hiç katkı alamadı ve 26-11’lik çeyrek ile dağıldı.

İkinci yarıda Micic isyan etti duruma. Savunmayı canlandırdı, hücumda sorumluluk aldı. 20 sayısının 17’sini 2. yarıda attı. Hatta son çeyrekte ona Singleton’dan da katkı gelince, 65-59 ile fark 6 sayıya da çıktı. Ancak rakip gerçekten çok tecrübeli, Rodriguez’in oyuna girişiyle hemen toparlandı. Mükemmel yönetti yıldız oyuncu takımını, yeniden ayağa kaldırdı. Bench katkısı alamayan ve yine çok az oyuncu ile sahada kalan Efes, 15 sayıdan dönüşte çok zorlanmasının sıkıntısını yaşadı. En çok yorulan isim zaten Micic’ti, son hücumda 3 sayı denedi ama sayıyı bulamadı, Efes bu sezon bir kez daha ev sahibi olduğu maçtan üzgün ayrıldı.