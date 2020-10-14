Euroleague’deki temsilcimiz sezonun ilk galibiyetini Alba Berlin deplasmanında aldı, baştan sona üstün oynayıp farklı kazandı.

İlk periyotta rakibe gereken mesajı veren Anadolu Efes, farkı 21 sayıya kadar çıkardığı maçı güle oynaya kazandı. Beaubois ve Dunston’ın da geçtiğimiz yılki formlarından esintiler sergilediği karşılaşmada Micic 13 asist, Pleiss 23 sayıyla yıldızlaştı.

THY Euroleague’de 3. hafta mücadelesinde Alba Berlin’e konuk olan Anadolu Efes, salondan 93-72 galip ayrıldı, bu sezon ilk kez kazandı. Sezon öncesi hazırlıklarında yaşanan hastalıkların takımı gerçekte kötü etkilediğini belirtmiştik daha önce, tempo biraz normale dönünce geçen sezon her kulvarda fırtınalar estiren Efes’i hatırladık yeniden. Kısalar takımı iyi yönetince, hücumlar daha olgun gerçekleşince bu hemen Efes’in savunmasına da yansıdı. İlk çeyrekte rakibini 14 sayıda tutan, rakibin üç sayı çizgisinin gerisinden çok yüzdeli şut atmasına rağmen potasını savunup arayı açan temsilcimiz ilk yarıyı 53-35 galip tamamladı.

Rakibin boyalı alandaki savunma zaafını önce Pleiss ardından da kenardan gelen Dunston ile kullanmayı başaran Efes, bu şekilde dışarıyı da rahatlattı ve üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu katkı giderek arttı. Bu performans, 60-39’da farkın 21 sayıya kadar çıkmasını da sağlarken 3. çeyreği de temsilcimiz 70-55 önde kapadı. Son çeyrekte de farklı bir şey olmadı, fark iyice açıldıktan sonra Ergin Ataman, perşembe günü oynanacak haftanın 2. Euroleague karşılaşmasını da düşünüp maçı benchteki isimleriyle tamamladı ve kenardan gelenler de hem savunma hem de hücumda tempoyu aynı seviyede tutarak sezonun ilk galibiyetinin 93-72’lik skorla alınmasını sağladı.

Alba zaten sezona kötü başladı, zayıf bir takımdı... Ancak Efes için güzel olan, kazanmak kadar kazanmanın şekliydi, takım bu sezon ilk kez bildiğimiz gibi oynadı.

MAÇIN KARNESİ

SALON: Mercedes Benz Arena

HAKEMLER: S.Radovic, M.Nedovic, M.Rossi

ALBA BERLİN: Lo (5) 6, Siva (6) 7, Giffey (7) 16, Erikkson (5) 13, Mattiseck (5) 5, Schneider (4), Olinde (4), Fontecchio (4) 4, Thiemann (6) 6, Granger (5) 5, Sikma (6) 7, Lammers (6) 7

ANADOLU EFES: Beaubois (7) 9, Singleton (7) 10, Erten (6), Yiğitcan (5), Sertaç (5) 2, Moerman (5) 4, Buğrahan (5) 3, Pleiss (8) 23, Micic (8) 13, Anderson (7) 6, Dunston (7) 13, Simon (7) 10

1. PERİYOT: 14-29, DEVRE: 35-53,

3. PERİYOT: 55-70