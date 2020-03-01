ING Basketbol Süper Ligi’nde 21. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk ettiği TOFAŞ’ı 80-75 yenmeyi başardı, haftaya aynı puanla başladığı rakibini geride bırakıp, 15. galibiyetine ulaştı.

Hafta içi Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda devirerek büyük moral kazanan Galatasaray, sahasında da mücadeleye iyi başladı ama Mejia engeline takıldı. TOFAŞ’ın tecrübeli ismi, yaptıkları 6 top kaybına rağmen, ilk çeyreğin 20-20 bitmesini sağladı. Kenardan gelen 3 sayı katkısı ve Can’ın organizasyondaki etkisiyle kontrolü ele geçiren Galatasaray, ribauntlardaki sıkıntısına rağmen soyunma odasına 38-35 galip girmeyi başardı.

2. yarı Harrison-Mejia düellosu şekilde başladı. İki oyuncu da takımlarını hücumda sürüklerken, konuk takımda Lojeski’nin de katkısı skoru TOFAŞ lehine çevirdi. Kenardan gelip Mejia’nın hızını kesen Göksenin, takımını öne geçiren isim de oldu ama 3. çeyrek konuk takımın 54-53 üstünlüğüyle son buldu.

Ege’nin ikili oyunlarıyla başladığı son periyotta Yiğit ve Harrison’dan gelen katkıyla bir kez daha öne geçen Galatasaray, 3 çeyrek büyük sıkıntı yaşadığı ribauntlarda da bu kez üstünlük kurmayı başardı. 4. çeyrekte 16 ribaunt toplayan ve farkı 8 sayıya kadar çıkaran Galatasaray, son transferi Roberson’ın art arda yaptığı 3 hatayla rakibi umutlandırdı ama taktik faullerde hata yapmayınca, çok kritik mücadeleyi kazanmayı başardı.