Sarı-kırmızılı ekip, ligin en genç takımı Beşiktaş karşısında ilk yarıyı geride bitirse de 3. çeyrekte savunmanın dozunu artırdı, rahat bir galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar’da Alperen Şengün yine yıldızlaşsa da yenilgiye engel olamadı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, Sinan Erdem’de konuk ettiği Beşiktaş’ı 97-89 yenerek 2. galibiyetine ulaşırken, rakibine de 3. yenilgisini tattırdı.

Bir önceki hafta Fenerbahçe Beko karşısında boyalı alanı çok iyi kullanan Alperen, Ercan’ın da kendisine verdiği destek ile hücumda etkili bir performansla maça girdi. Galatasaray, kenardan gelen Yiğit’in katkısı ve son saniye şutuyla ilk periyodu 26-24 önde bitirdi. Hücum ribauntlarında çok etkili olan Beşiktaş, Ercan’ın 6’da 6, Alperen’in 5’te 5 isabetle oynadığı ilk devrede düşük dış şut yüzdesine rağmen 48 sayıya ulaştı, soyunma odasına önde girmeyi başardı.

Galatasaray, 2. yarıda savunmanın dozunu artırdı, ön alanda Macon-Hamilton-Yiğit üçlüsünün yaptığı baskı rakibi art arda hatalara zorlarken, dışarıdan Yiğit-Macon, içeriden de Ayberk-Williams ikilisiyle skor bulup arayı açtı, son çeyreğe 77-64 galip girmeyi başardı. Farkı 89-72’de 17 sayıya da çıkardı sarı-kırmızılı ekip ama aynı savunma sertliğini kalan bölüme yansıtamadı. Özellikle boyalı alanı çok iyi kullanan Beşiktaş, Ercan ve Alperen’den 27’şer sayı katkısı alıp, farkı 6 sayıya kadar indirdi. Ancak son bölümde Galatasaray tecrübesini sahaya yansıttı, salondan galibiyetle ayrıldı.