Galatasaray Doğa Sigorta, Yiğit, Whittington, Ege ve Jones’un sakatlıkları nedeniyle oynamadığı maçta, Eurocup’ın en önemli favorilerinden Unics Kazan’ı yıktı. Ertuğrul Erdoğan’ın öğrencileri bu müthiş galibiyetle, çeyrek final umutlarını son iki haftaya taşıdı.

EUROCUP TOP 16 G Grubu’ndaki temsilcimiz Galatasaray Doğa Sigorta, kupanın en önemli favorisi gösterilen Unics Kazan’ı çok önemli eksiklerine rağmen 90-76 yenmeyi başardı, 4. maçında 2. galibiyetine ulaştı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 25 sayı farkla yenildiği Kazan karşısına, yine çok önemli eksiklerle çıktı temsilcimiz. Sezon başındaki takımdan tam 5 oyuncu (Jones, Yiğit, Ege, Arapovic, Whittington) sakatlıkları nedeniyle yoktu. Özellikle son dönemin formda ikilisi Yiğit ile Whittington’ın yoklukları takımı çok sarsmıştı. Ama Galatasaray bu maçı kazanmaya inanmıştı. Ertuğrul Erdoğan, kısıtlı imkanlarlarla zorlukların üstesinden gelmeyi bir kez daha başardı. Oyuna Emir ile başladı, topu rakip sahaya o taşıdı. Böylelikle Webster bitirici gibi oynadı, Harrison ile birlikte rakip potayı bombardımana tuttu. Yine ilk 5’te başlayan Ayberk’ten de 7 sayılık katkı gelince, 12-5 ribaunt üstünlüğü kuran, rakibine 5 de top kaybı yaptırarak mücadele dozunu yansıtan Galatasaray, ilk periyodu 27-17 önde kapadı.

McCollum, Theodore, Tyus, Morgan gibi yıldızları olan Kazan, 2. çeyreğin başında bir hamle yaptı ama Galatasaray savunmada o kadar istekliydi ki, rakibine göz açtırmadı. Harrison da devrede 5 üçlük isabeti bulunca, Webster ile birlikte 27 sayıya ulaştı, temsilcimiz soyunma odasına da 49-35 galip girdi.

3. çeyrekte sahne kaptanındı. Rakip farkı 7 sayıya indirse de, Göksenin sorumluluk aldı, 10 dakikaya 12 sayı sığdırdı, 3. çeyrek de 68-57 tamamlandı.

Son periyotta Kazan’dan bir hamle daha geldi, Galatasaray’ın Eurocup şampiyonluğunda başrollerde olan McCollum bu kez rakibin lideriydi. Skor 72-69’a geldiğinde, 4 kısayla sahada kalan ve alan açmayı başaran Galatasaray, Webster ve Harrison’dan gelen iki üçlükle işi bitirdi.