Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko deplasmanında kazanarak dikkatleri üzerine çeken Gaziantep karşısında hücumda kötü performans sergiledi. Ev sahibi de aynı sıkıntıyı yaşasa da Jaiteh’in boyalı alandaki 16 sayı, 19 ribauntluk performansıyla kazanmayı bildi

ING Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta mücadelesinde Empera Halı Gaziantep, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 68-61 yendi, 20. maçında 10. galibiyetini elde etti.

İki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden çok etkili girdi maça, özellikle ilk çeyrekte 7’de 5 isabetle oynayan Galatasaray, 20-17 öne geçti. Ancak 2. çeyrekte iki takımın da yüzdeleri çok aşağılara geriledi. Sadece dış atışlarda değil çok yakın atışlarda da isabet gelmeyince maçın temposu Antep’in istediği gibi düşmeye başladı. Yarı sahada daha etkili olan ve Jaiteh’in ilk yarıdaki 10 sayı, 11 ribauntuyla öne geçmeyi başaran ev sahibi, Galatasaray’ın tam 12 top kaybı yaptığı devneyi 36-30 galip bitirdi.

Galatasaray da takım halinde hücum ribauntları zorlayıp, bu alanda etkili olsa da bunu bir türlü skora yansıtamadı. Gaziantep de dış atışlarda kötü bir gün geçirse de, farkı 10 sayıya kadar çıkardığı 3. çeyreği 51-43 önde tamamladı.

Son çeyreğin ilk 3 dakikasında sayı bulamayan taraf Gaziantep olurken, Hamilton ile skor bulan Galatasaray 53-53’te skoru eşitledi. Ancak dış atışlarda uzun süren sessizliğini Simpson ve Hayes’in üçlükleriyle bozan ev sahibi bir kez daha arayı açıp, farkı 11 sayıya kadar yükseltti. Galatasaray, bir hamle daha yapıp farkı 5’e indirse de, bitime 24 saniye kala aldığı mola sonrası 5 saniyede topu oyuna sokamayarak son şansını da kullanamadı, ligdeki 13. yenilgisini yaşadı.