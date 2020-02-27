Ezeli rakibi karşısında futbolda 20 yıllık deplasman galibiyeti hasretini hafta sonu bitiren sarı-kırmızılı ekip, basketbolda da 9 yıl ve 17 maç aranın ardından rakip sahada kazanmayı başardı, ilk yarıda da yendiği Fenerbahçe Beko’ya rövanş şansı tanımadı

ING Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko’yu ilk kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yenmeyi başararak 14. galibiyetini aldı: 80-75.ING Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko’yu ilk kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yenmeyi başararak 14. galibiyetini aldı: 80-75.Aslında maça çok iyi başladı Fenerbahçe Beko, De Colo’nun hücumdaki etkili performansıyla 15-4’te farkı çift hanelere çıkardı. Ancak maçın hikayelerinden birisi ribauntlardı ve sarı-kırmızılı ekip, 14-2’lik ribaunt üstünlüğü ve kenardan gelen Yiğit’in üçlükleriyle arayı kapadı. Fenerbahçe’nin DeColo ve Sloukas’la oynadığı dakikalarda düşen savunmasının rakiplerin iştahını kabarttığını daha önce defalarca görmüştük, bu kez de Can asistleriyle, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Roberson da skor katkısıyla takımlarını öne geçirdi ama devre de 39-38 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti. Auguste ilk yarıda 12 sayı, 11 ribaunt üretirken, Galatasaray’ın 23 toplam ribauntuna karşı Fenerbahçe sadece 8 ribaunt alabildi.2. yarının başında Poythress ile Auguste 3’er faule ulaşsa da, Galatasaray ribauntlardaki büyük üstünlüğünü devam ettirdi. 33-14’lük üstünlük, sarı-kırmızılı ekibin yaptığı top kayıplarına rağmen son çeyreğe 57-53 önde girmesinin nedeniydi. Obradovic son çeyreğe Ahmet-Vesely ikilisiyle başladı ve iki 5 numaralı düzende ribaunt dengesini kurmayı başardı. Dışarıdan da Melih’in kısa sürede ürettiği 3 üçlük 37. dakikada ev sahibini 75-67 öne geçirdi. Ancak boyalı alanı çok iyi savunan ve ribaunt hakimiyeti kuran Ahmet ile oyuna büyük enerji getiren Ali Muhammed son 3 dakikaya girilirken kenara alındı. Galatasaray’ın başında büyük işler başaran Ertuğrul Erdoğan da hemen Webster’ı oyuna alıp, Sloukas’a karşı onu potaya yolladı. Poythress takımını öne geçirirken, Sloukas’ın yaptığı top kaybı, Kalinic’in Auguste’tan yediği blok 13-0’lık Galatasaray serisini getirdi, sarı-kırmızılı ekip müthiş bir derbi galibiyeti elde etti.