Euroleague’in lideri Anadolu Efes, Sırbistan’dan da gülerek ayrıldı. Kızılyıldız karşısında fark 24 sayıya çıktıktan sonra duraksayan ama son bölümde lider isimleriyle kazanmayı başaran temsilcimiz, en yakın rakibiyle 3 galibiyet farkını koruyarak haftayı zirvede tamamladı

THY Euroleague’de 22. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Sırbistan’da Kızılyıldız’ı 85-78 yenmeyi başardı, 19. galibiyetine ulaştı. 2 top çalma sonunda Larkin ve Singleton’ın 5 sayısıyla maça giren Efes, Anderson’ın da 3 sayı katkısıyla 4. dakikada skoru 11-0 yaptı. O kadar rahat bir oyun sergiliyor ki temsilcimiz 13-2 ile farkı çift hanelere çıkardıktan sonra rakibin yaptığı hamleyi hemen Larkin hücum ve kenardan gelen Sertaç’ın savunma performansıyla savuşturdu, ilk periyot sonunda skor 24-16 oldu.

Ev sahibi hücum ribauntlarıyla oyunda kalmaya çalışsa da, pas temposu çok yüksek olan Efes, devre sonunda 6 farklı oyuncusundan gelen 10 üç sayı isabetine ulaştı. Bu da 7 top kaybı ve rakibe verilen 9 hücum ribauntuna rağmen temsilcimizin soyunma odasına 51-30 önde gitmesini sağladı.



Tempo arttı

Efes, ilk yarıda Doğuş ve Sertaç’ın faul problemine girmelerine rağmen ortaya koydukları enerji ile yakaladığı savunma temposunu, 3. çeyrekte fark 56-32’yle 24’e yükseldikten sonra aynı tempoda devam etmedi. Doğal olarak yaşanan rahatlık, art arda top kayıplarıyla birleşince, tribünü de arkasına alan ev sahibini ümitlendirdi.

72-58 girilen son çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinde ritmini kaybeden ve top kayıplarını sürdüren Efes, rakibin farkı 6 sayıya kadar indirmesini önleyemedi. Ancak Larkin, Beaubois, Simon, Micic gibi müthiş bir ön alan rotasyonuna sahip temsilcimiz, çözümü bu kez Simon’un ellerinde buldu, Hırvat oyuncunun kritik 4 sayısıyla rahatlayarak, yine kazanan takım oldu.