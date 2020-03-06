Darüşşafaka Tekfen, ev sahibi olması gerekirken, İtalya’daki corona virüs salgını nedeniyle ertelenen ancak anlam verilemeyen biçimde Belgrad’da oynanması kararlaştırılan maçta Virtus Bologna’ya direnemedi, kazanması durumunda çeyrek final oynayacağı Eurocup’a veda etti

Eurocup’ta iyi bir sezon geçiren ve 2. turun son maçında Virtus Bologna karşısında kazanması durumunda çeyrek finale yükselme şansı bulan Darüşşafaka Tekfen, Teodosic’in yıldızlaştığı maçta rakibine 106-96 yenildi, Avrupa’ya veda etti.Eurocup’ta iyi bir sezon geçiren ve 2. turun son maçında Virtus Bologna karşısında kazanması durumunda çeyrek finale yükselme şansı bulan Darüşşafaka Tekfen, Teodosic’in yıldızlaştığı maçta rakibine 106-96 yenildi, Avrupa’ya veda etti.Sezonun belki de en şanssız takımı olabilir Darüşşafaka Tekfen. Kader maçında Virtus Bologna ile oynayacaktı ve kazanan takım çeyrek finale çıkacaktı. Milli Takım ve tüm Avrupa’da kupa araları olması, belki bu maç 3 hafta önce Volkswagen Arena’da oynanacak, temsilcimiz arkasındaki destekle birlikte amacına ulaşacaktı. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan ‘corona virüs’ İtalya’da çok yaygınlaşınca Türkiye’ye bu ülkeden girişler yasaklandı. Euroleague yönetimi de İstanbul’da oynanması gereken maçı, Darüşşafaka Tekfen’in ‘Almanya’da oynayalım’ teklifine rağmen, rakibin coachu ve başta Teodosic olmak üzere 3 oyuncusunun memleketine aldı, Belgrad’da seyircisiz oynansın kararı çıktı!Bu şartlar altında bu maça konsantre olmak gerçekten zordu Daçka için, konuk takım da bunu hemen avantaja çevirmeyi başardı. Daha ilk çeyrekte 7’de 6, maç sonunda 25’te 15 üç sayı ile oynadı İtalyan ekip... Kenardan gelip ilk yarıda 10 dakika süre alan ve 16 sayı atan Teodosic, maç sonunda 21 sayıya ulaştı, 6 asist yaptı! Onun da etkisiyle 21 sayıya kadar çıkan farka rağmen pes etmedi Daçka, 2. yarının başında Sinan-Berk ikilisiyle direnip, farkı 4 sayıya kadar indirdi. İlk yarıda iki kritik üçlük bulup Daçka’yı ayakta tutan Doğuş’un katkısı da zaman zaman ümitlendirdi ama karşımızda bu kupanın en pahalı takımı ve Teodosic gibi bir yıldız vardı. Bu maç İstanbul’da oynansa farklı olabilirdi ama dedik ya en şanssız takım olabilir diye Daçka için... Sezon hiç hakedilmedik şekilde noktalandı.