Sezona istediği gibi giremese de çabuk toparlanan siyah-beyazlılar, genç kadrosuyla kazanmaya devam etti. Konuk ettikleri Galatasaray’a göz açtırmayan Ahmet Kandemir’in öğrencileri, art arda 2. derbi zaferini kazanıp, ezeli rakiplerini de ligin dibine itti

ING Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta mücadelesinde Galatasaray’ı 82-64 yenmeyi başaran Beşiktaş Icrypex 9. galibiyetini elde etti.

Coach Ahmet Kandemir ile büyük bir çıkış yakalayan ve geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda yıkan Beşiktaş, Ekrem Memnun yönetimindeki ilk maçında Ormanspor’u 19 sayıdan gelip yenen Galatasaray’ı ağırladı. Galatasaray, rakibinin boyalı alan sayılarını engellemeye konsantre olunca, Blackmon dışarıdan cezayı kesip, takımını oyunda tuttu.

Ancak Alperen ile Şehmus benchten gelip oyuna ağırlıklarını koyunca, bir anda öne fırladı Beşiktaş... İç dış dengesi çok daha net ayarlanırken, Galatasaray’ın ekstra yardımları da azalmaya başladı. Kenardan gelen Berry de dış şuta katkıda bulununca Beşiktaş arayı açmaya başladı, devreyi 42-29 galip kapadı.



Şehmus şov

İlk yarıda rakibine sadece hücum ribauntları ile direnmeye çalışan Galatasaray 2. yarıda bu alandaki üstünlüğünü artırdı ama düşük yüzde ve top kayıpları bunu skora yansıtmalarını engelledi. Dışarıdan da bir türlü istikrarlı bir atıcı bulamayan Cim Bom, rakibinin farkı 25 sayıya kadar çıkarmasına engel olamadı, Şehmus ile şov yapan, Alperen’in bloklarıyla potasını kapatan ev sahibi, son çeyreğe de 67-48 galip girmeyi başardı.

Egehan’ın 4 numara pozisyonuna geçtiği anlarda temposunu artıran ve rakibin boş hücumlarını ya da top kayıplarını anında hızlı hücum sayısıyla cezalandıran Beşiktaş, müthiş pas trafiğini doğru şutlarla sonlandırmayı bildi, farkı 25 sayıya kadar çıkarıp, mücadeleyi de rahat bir galibiyetle noktaladı.

Galatasaray, 18. maçında 12. yenilgisini tadarken düşme hattından yine uzaklaşamadı.