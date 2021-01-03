Sarı-kırmızılı rakibi karşısında 2. çeyrekteki performansıyla arayı açan Fenerbahçe Beko, 3. çeyrekte farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Galatasaray son 10 dakikadaki çabasıyla umutlansa da, finali iyi yapan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde ilk devrenin son, yeni yılın ise ilk haftasında karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem’de konuk olduğu Galatasaray’ı 87-73 yenmeyi başardı.

İlk dakikalarda rakibin ribaunt zaafiyetini iyi kullanan ve boyalı alandan skor bulan Fenerbahçe, Motum’un üçlüklerine engel olamayıp 20-16 geriye düşse de ilk periyodu 22-20 önde bitirdi. Maça 3 üçlük ve 11 sayıyla giren Motum’un savunmasında aksayan Barthel’in yerine Pierre’i 4 numaraya çeken Fenerbahçe, bu oyuncunun etkili performansıyla arayı açmaya başladı. Galatasaray’ın top kayıplarını ve çok büyük kısmı dışarıdan atılan yanlış şutlarını hızlı hücum sayılarıyla cezalandıran Fenerbahçe Beko, 48-31 ile devre sonunda farkı 17’ye çıkardı.

Guduric’in iki üçlükle başladığı 2. yarıda 54-33 ile 21 farkı da yakaladı Fenerbahçe, iyice rahatladı. Ancak o ana kadar sadece dış şutlarla oyunda kalmaya çalışan Galatasaray’da kenardan gelen Barış fark yarattı. Potaya atak eden, hem skor bulup hem de arkadaşlarına pozisyon üreten tecrübeli ismin çabası, son periyodun başında sonuç verdi.

Bu kez top kayıpları yapan, şut seçimlerinde fazla düşünmeden hareket eden Fenerbahçe’ydi ve 18-6’lık seriyle fark 5 sayıya kadar indi. Ancak mola sonrası ilk yarıdaki görüntüsüne bürünen, pas trafiği ile en doğru şutu seçen ve Pierre ile skor üreten Fenerbahçe, arayı yeniden açtı. Galatasaray, erken atış ve karambol basketbolu ile umutlanmıştı belki ama kader anlarında o erken atışlardan skor çıkmadı.

Marei’nin de 5 faulle gelmesiyle boyalı alanda da ritmini kaybeden sarı-kırmızılı ekip karşısında Fenerbahçe Beko, tecrübe artısı ve oyunu yönlendirecek isimlerin kalite farkıyla sonuca ulaştı.