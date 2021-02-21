12 Dev Adam, deplasmanda 7 sayıyla yenildiği İsveç’i kader maçında 8 farkla yenip ikili averajı ele geçirdi. D Grubu’ndaki 2. maçta Hollanda da Hırvatistan’ı devirince, ay-yıldızlı ekibimiz son maçı beklemeden 2022 Avrupa Şampiyonası biletini kaptı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, 5. maçında İsveç’i 88-80 yendi, 2. galibiyetini elde etti.

Bu maçtan önce birçok hesap kitap vardı önümüzde. 13 farkla kazanmak her şeyi istediğimiz gibi yapacaktı. Ancak daha önemlisi 8 sayılık farkı bulup, ilk maçta 7 sayıyla yenildiğimiz rakibimize karşı ikili averajı bulmaktı. İki uzunlu sistemimizde ilk yarıda faul problemine girdiği için etkili olamayan Jerebko, 2. yarının başında canımızı sıktı. Maç başında 7 sayı geriye düşen millilerimiz, 2. çeyrekte de rakibini geriden takip ederken umutlarımızı hep yukarıda tutan Alperen Şengün vardı.

Tarihimizin en büyük skandallarından birisinden kurtulup Avrupa Şampiyonası biletini aldıysak, 18 yaşındaki yıldızımıza, onu yetiştirip Türk Basketbolu’na kazandıran Bandırma organizasyonuna ve ona sorumluluk vererek bu seviyeye çıkaran Beşiktaş’a teşekkür etmek gerek. Sadece Alperen için değil, kenardan gelip enerjisi ve kritik sayılarıyla maçı çeviren isimlerden Şehmus için de teşekkürler tekrar edilmeli...



4 numara eksiği

Dünkü maçın kazanılmasında Buğrahan ve Sertaç da önemli rol oynadı. Özellikle 11 farkı yakaladıktan sonra İsveç’in geri dönüşünde onların sayılarıyla yeniden ikili averajın alınması o kadar önemliydi ki, bu 2. maçtan sonra daha iyi anlaşıldı. Her sayının altın değerinde olduğu bir maçta kaçan 10 serbest atışı da İsveç ve Hollanda’nın bulunduğu grupta döktüğümüz ecel terlerinin nedenini de dün yine gözümüze batan 4 numara eksiğimizi de ileriki günlerde konuşacağız, konuşmalıyız.

Ama önce dün gereken farkı yakalayan oyuncularımıza, teknik ekibimize ve bizi pazartesi günü oynanacak maçların bitimine kadar çile çekmekten kurtaran Hollanda’ya tebriklerimizi sunmalıyız.