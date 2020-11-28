Orhun Ene yönetiminde, Larkin’li kadrosuyla ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkan

Ay-yıldızlı ekip, ilk yarıda tanınamayacak kadar kötüydü. 2. devredeki çabasıyla 25’e kadar çıkan farkı tek hanelere çekse de devamını getiremeyen milliler, gruptaki 3. maçında da üzüldü

A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki 3. maçında Sinan Erdem’de konuk ettiği Hırvatistan’a 79-62 yenildi, yine galibiyet göremedi.

Orhun Ene yönetiminde ilk maçına çıkmıştı Ay-yıldızlı ekip, Larkin’in ilk kez milli formayı giymesi de umutları yükseltmişti. Ancak ilk yarı kabus gibi geçti. Maça iki uzun Alperen ve Ege’yi yan yana başlatmak, geri koşmada sıkıntı yaratırken, iki şutör Melih’in 4’te 0, Buğrahan’ın da 5’te 0 isabetle oyuna girişi Larkin’e gelen yardımlarda ceza kesebilmemizi engelledi. Hırvatlar ilk çeyreği 24-7 önde bitirdikten sonra 16. dakikada 40-15 ile farkı 25’e kadar yükseltti.

2. yarıya çift guardla başlayarak, Larkin’i daha çok bitirici gibi kullanan ve istediği katkıyı almaya başlayan, baskı ile farkı 12’ye çekmeye başaran milliler, son çeyreğe 57-43 geride girdikten sonra 4 kısayla sahada kalmaya devam etti. Hücumda Alperen önemli işler yaparken, farkın 10 sayıya indiği bölümde, önce Melih, ardından Larkin’den gelen üç sayı denemeleri başarılı olsa çok daha fazlası da olabilirdi. Ancak topu çemberden geçiren rakipte Sakic’ti, Bilan da boyalı alanı mükemmel kullanınca, Hırvatlar kazanmayı bildi. Alperen’in müthiş hücum ritmine karşı savunmadaki zaafları, en çok güvendiğimiz eller Melih ve Larkin’in bir türlü ritimlerini bulamaması, hepsinden önemlisi de çok kritik yerdeki coach değişimi nedeniyle henüz ne coachun takımı, ne takımın yeni sistemi tanıma şansının olmaması, farklı yenilgiyi getirdi.