THY Euroleague’de Olimpiakos’u konuk eden Fenerbahçe Beko, 84-77 ile kazandı, 6. galibiyetine ulaştı.

Anadolu Efes’in galibiyetinde Larkin için söylediklerimiz dün de Vesely için geçerliydi. Bazı oyuncular böyledir işte, iyi oynadıklarında takımı da yüreklendirir. Öyle bir gün geçirdi Çek yıldız. Olimpiakos’un 11’de 7 üç sayı isabetiyle oynadığı ilk çeyrekte bile vücut dili, kazanma isteği gözden kaçmadı.

Ardından Melih, Brown ve Pierre enerjileriyle ona katıldı. Guduric hazır olmasa da, birçok krize çare olabileceğinin mesajını yollarken, en çok sevindiğimiz, Fenerbahçe’nin ilk kez hızlı hücumlarda üretken oynamasıydı. Savunmadaki gayret, skora da yansıyınca temsilcimiz kontrolü ele aldı, 66-54 galip girdiği son periyotta fark 14 sayıya çıktı.

Büyük risk

Olimpiakos’un yaptığı baskı sırasında Kokoskov risk aldı. Belki sezonun en iyi oyunlarından birisini sahaya yansıtan De Colo, Brown ile birlikte kenara alındı. Ama sahada guardsız kalan Fenerbahçe hücumda aksarken, Vezenkov’un üçlükleri farkı 1’e idirdi. Belki amaç yorgun guardları maç sonuna saklamaktı ama ikisi de aynı anda olmayınca, konuk takımın ekmeğine yağ sürüldü.

Rotasyonu daha iyi ayarlayıp, maç sonuna en azından bir sağlam guardla gitmek gerektiği görüldü. Neyse ki Vesely’nin bloğu, Pierre’in sayıları krizi çözdü. Bu kırılma maçıydı temsilcimiz için, ihtiyaç duyulan sonuç da alındı. Bir de şutör 4 numara takviyesi yapılır, takımın tecrübeli isimleri böyle yürekten oynarsa, bu sezonun hikayesi yeniden yazılabilir.