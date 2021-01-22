Lacivert-beyazlı ekip maça çok kötü başladı, ilk çeyrekte potasında 28 sayı görünce fark çift hanelere çıktı. Soyunma odasına da 22 sayı geride giren Anadolu Efes, 3. çeyrekte toparlanıp maça ortak olsa da son bölümde Pangos’un üçlüklerine engel olamadı, Rusya’dan üzgün ayrıldı.

THY Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes, 21. maçında 11. yenilgisini Rusya’da konuk olduğu Zenit karşısında 85-78’lik skorla yaşadı.

Sezona çok kötü girdiği için aslında mağlubiyet kotasını çoktan doldurmuştu Efes ve artık alınacak her yenilgi, play-off’u biraz daha uzaklaştıracaktı. Maalesef dün temsilcimiz çok ağır bir darbe aldı. Maça o kadar kötü girdi ki Efes art arda yapılan top kayıpları, Zenit’in hızlı hücum sayılarına dönüşüp, boyalı alanımıza inen toplar da hep sonuç verince ev sahibi istediği ritmi yakaladı. Dunston’ın erken faul problemine girmesinin ardından benchten gelen Sertaç da aynı sebeple sahada fazla kalamayınca ev sahibi tüm ikili oyunlardan sonuç alıp kolay sayılar buldu. Efes rakibine dış atışlarla yanıt vermeye çalıştı ama ilk yarıdaki 17’de 3 isabet, rakibin savunmadaki iştahını daha da artırdı. Aslında atılan şutların çoğu doğru şuttu, bomboştu ama, takım halinde ritminden uzak bir Efes vardı...

Maçın başında görmek istediğimiz enerji, 3. çeyrekte sahaya gelmişti ama oldukça geçti! Dunston ilk sayılarını ürettikten sonra artan savunma isteği farkın tek hanelere inmesini sağladı... Larkin’in hücumda devreye girdiği bölümde Efes 75-70 ile farkı 5’e de çekip umutlandı ama aksayan kısa savunmamız yine canımızı yaktı. Pangos maçtaki 3 üç sayı isabetinin 2 tanesini arka arkaya bulup, Efes’in 11-0’lık serisini sonlandırınca yapacak çok şey kalmamıştı.

Efes’in beklenen enerjiye 2. yarıda ulaştığı Dunston’ın 3., Moerman’ın 4. çeyrekte ilk sayılarını attığı, Beaubois’nın sıfır çekip çok kötü oynasa da 19 dakika sahada kaldığı (!) bir deplasmanda zaten kazanmak imkansızdı.