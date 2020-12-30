THY Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Real Madrid’e 73-65 yenildi. Art arda alınan Barcelona ve ligdeki Fenerbahçe Beko galibiyetlerinde Efes’in hücumda geçen yılki temposuna yaklaştığını görmüştük ama Real Madrid karşısında bundan eser yoktu. Aslında maça Larkin’in 5 sayısıyla girmek en güzel başlangıçlardan biri olarak görülse de 9’da 2 üç sayı isabeti ve top kayıpları can sıkıcıydı. Kenardan gelen Micic’in hücumda yaptığı etkili işlerle skoru önde bitirmeyi sürdüren Efes soyunma odasına da 37-31 galip girmeyi başardı.

Ancak boyalı alanda Tavares gibi bir devi bulunan Efes için maçın kaderini belirleyecek iki etken vardı. Pleiss’in olmadığı gün Sertaç’tan gelecek şut katkısı ve Tavares’in dışarıya yardımlara çıkamamasını cezalandıracak üç sayı isabetleri. Ancak maalesef ikisi de olmadı. Özellikle 3 sayı çizgisini gerisinden 3. çeyrek sonlarına kadar 21’de 3 isabet bulmuştu Efes ve bu standartın çok altındaydı. Real Madrid ise bizim yapamadığımızı yapıp, Fernandez’in 4 numara oynadığı bölümlerde hücumu açtı, Laprovittola ve en kritik anlarda da Carroll’dan isabetler bulmayı başardı. 3. çeyrek sonu ile son periyot başında Beaubois’in art arda bulduğu 3 üçlük aslında bir şeylerin değişebileceği fikrini uyandırmıştı ama olmadı. Larkin ve Micic’in 6’şar üç sayı denemesinde isabet bulamadığı, takım halinde 31’de 7 gibi çok düşük bir isabette kalındığı günde, Real karşısında kazanmak maalesef imkansızdı!