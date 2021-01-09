Hücumda çok iyi bir gün geçiren lacivert-beyazlı temsilcimiz daha ilk yarıda 54 sayıya ulaşıp maçı kopardı, 2. yarıda şovunu devam ettirip rahat bir galibiyet aldı. 18. maçında 9. galibiyetine ulaşan Anadolu Efes, oyun temposuyla geçtiğimiz yılı hatırlattı

THY Euroleague’de 18. hafta mücadelesinde Fransa’da Asvel’e konuk olan Anadolu Efes 102-80’lik skorla 9. galibiyetine ulaştı.

Rakibin boyalı alanda Fall’dan yoksun olmasını çok iyi değerlendiren ve topu sürekli bu alana geçiren Efes, Dunston ve Singleton ile skor üretirken, Simon’un sakatlığında maça ilk 5 başlayan Anderson ile de ribauntları toplayarak kontrolü ele geçirdi.

İlk dakikalarda Larkin ile Micic’ten skor katkısı alamasa da bu ikilinin organizasyon becerisi ile 10 dakikada 29 sayıya ulaştı. Larkin’in 7. dakikada kenara gelirken hiç sayısı yokken, asist ve ribaunt katkısıyla sahanın en etkili isimlerinden oluşu, Efes’in bu maçı ne kadar istediğini ortaya koymuştu.

Efes alışkanlıkları olan bir ekip ve bunları hatırlamaya başladı. İlk çeyrekte uzunları besleyen takım, rakibin savunma değişikliği sonrası kısaları öne sürdü, hücumda döktürdü. Devre sonunda 54-34’lük skoru yakalayan, rakibi 12 top kaybına zorlayan, ribaunt üstünlüğü kuran Efes, Larkin-Micic ikilisinin üçlükleriyle başladığı 2. devrede de hücum ritmini devam ettirdi, Micic’in 11 sayı attığı 3. çeyrek performansının ardından, son 10 dakikaya da 82-59 galip girdi.

Son çeyrekte rotasyona gitmesinin de etkisiyle zaman zaman Fransızlar’ın farkı azaltmasına izin verse de yine hücum performansıyla toparlanan Efes, maçı rahat bir galibiyetle bitirdi.