Dolu tribünler önünde oynanan maçta savunmasını bir türlü oturtamayan Anadolu Efes, sadece 2. periyotta direnmeye çalıştı ama hem içeriden hem dışarıdan çok kolay sayılar bulan Zalgiris Kaunas, temsilcimize 4. haftada 3. yenilgisini yaşattı

THY Euroleague’de geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen Anadolu Efes, tamamlanmayan sezonun ardından kaldığı yerden devam etmesini bekleyenleri hayalkırıklığına uğrattı, 4. haftada 3. yenilgisini Zalgiris Kaunas deplasmanında 89-73’lük skorla yaşadı.

Ne yazık ki maç, salgın ortamına rağmen dolu tribünler önünde oynanırken, Efes’in bu sezonki savunma sıkıntısı hemen sahaya yansıdı. Özellikle Galatasaray’dan hatırladığımız Hayes, Singleton’a kurduğu üstünlük ile kısa sürede takımının arayı açmasını sağladı, ilk periyot 25-16 tamamlandı. 2. çeyrekte savunmada biraz hareketlenen ve rakibin hızını kesen Efes, 35-35’te rakibini yakalasa da, ribauntlarda üstünlük kuran ev sahibi devreyi de 41-35 galip tamamladı.

Larkin çok arandı

Micic’in bu sezon bir türlü ritmini bulamaması, Efes’in işini her dakika zorlaştırdı. İyi hücum edemediğinde rakibine hemen hızlı hücum şansı tanıyan Efes, top kayıpları ve tercih hataları ile buna fazlasıyla fırsat verdi, Zalgiris son çeyreğe de 66-55 üstün girdi. Singleton’ın Efes kariyerindeki en kötü basketbolunu oynadığı maçın son periyodunda da kontrol rakibin elindeydi, farkı 22 sayıya kadar yükseldi.

Efes, Larkin’siz kalmanın sıkıntısını yaşıyor belki ama dün Doğuş da çok aranan isimdi. Savunmada bu kadar kötü bir Efes izlemeyeli oldukça zaman olmuştu, Zalgiris mükemmel oyunuyla bize bunu tekrar izletti.