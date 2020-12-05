Yarıda kalan müthiş sezonun ardından bu yıl bir türlü istikrarı yakalayamayan Anadolu Efes, Baskonia karşısında da beklentilerin altında kaldı. Fall ile boyalı alanı domine eden İspanyollar’da, Peters da eski takımına karşı etkili olunca farklı mağlubiyet geldi.

THY Euroleague’de 12. haftada 11. maçına çıkan ve sahasında İspanyol Baskonia’yı konuk eden Anadolu Efes, 77-59’luk skorla sahasında 4, toplamda da 5, yenilgisini yaşadı.

Sakatlar, eksikler, formsuzlar tabii ki düzenini bozdu Efes’in ama daha da önemlisi temsilcimizin düşük konsantrasyonuydu. Maça Larkin, Simon ve Sertaç’tan gelen üç üçlükle başlayan Efes, 9’da 4 üç sayı isabeti yakalarken, ilk periyodu 20-17 galip bitirdi. Ancak dışarıdan gelen isabetler, takıma gereksiz bir güven getirmiş olmalı ki, 2. çeyrekte de ilk plan hep dışarıdan skor üretmekti.

Efes devrede 19 üçlük denerken, konuk takım ısrarla topu boyalı alana geçirdi. Sertaç erken ikileyip, Dunston da sakatlıktan sonra ritmini bulamayınca, iki 4 numara ile sahada kalmayı seçti Ergin Ataman ancak tüm ribauntlar rakipteydi. 2. çeyrekte 14-3 ribaunt üstünlüğü kurup, 7 hücum ribauntu alan Baskonia, soyunma odasına 42-37 galip girdi.

Baskonia, 2. yarıda çok daha rahat oynadı. Boş atışları kaçıran, çok basit top kayıpları yapan, Larkin ve Micic gibi kilit isimlerinden verim alamayan Efes, 3. çeyreğin bitimine 14 saniye kala Anderson’ın yaptığı blokla topu kazandı. Ancak panik halde ve çok erken hücuma kalktı, Moerman’ın kaybettiği top sonrası Baskonia çeyreği üçlükle noktaladı. Sadece bu pozisyon bile geçen yılki Efes ile bu yılki Efes arasındaki farkı bizlere anlattı. Efes’in formsuzluğu son çeyrekte de devam edip, boş şutlar bile girmeyince Baskonia farkı 20 sayıya da çıkarıp, maçtan farklı galip ayrıldı.