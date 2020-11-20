Khimki karşısındaki kusursuz hücum performansına ikinci yarıda savunmasını da ekleyen lacivert-beyazlı temsilcimiz zorlanmadan kazandı, sekizinci maçında beşinci galibiyetine ulaşmayı başardı. 7 oyuncusundan 3 sayı katkısı alan Efes, 105 sayıyla maçı tamamladı.

THY Euroleague’deki 9. maçını Rusya deplasmanında Khimki ile oynayan Anadolu Efes, 5. galibiyetini 105-77’lik skorla aldı, form tutmaya başladığını ispatladı.

İki takımın da hücumda çok iyi başladığı maçta Khimki dış atışlarda 7’da 6 isabet bulurken, temsilcimizin Simon-Pleiss ikilisiyle skor bulduğu ilk periyot 30-29 bitti. Simon’un hücumdaki müthiş oyunu devam ederken Larkin’in de devreye girmesi ve dış atış isabetinin artması, temsilcimizin öne geçmesini sağladı, devre 58-51 Efes üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk yarıda 9 asisti bulunan Sheved’e Doğuş’un yaptığı etkili savunma rakibin hızını keserken, hücumdaki etkinliğini aynı şekilde sürdüren Efes, son çeyreğe 86-63 galip girmeyi bildi.

Khimki 5-0’lık seri ile umutlanmaya çalışsa da yavaş yavaş ritmini bulmaya başladığını gösteren Larkin adeta duruma el koydu, hem ürettiği skor, hem de arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlar ile aranın yeniden açılmasını sağladı. Doğuş’tan sonra Erten’in de savunma perfonmansı rakip kısaların devreye girmesini engellerken arayı giderek açan Efes, salondan 28 farklı galibiyetle ayrıldı. Haftaya Bayern yenilgisiyle giren Efes, bu galibiyet ile moral kazanırken, Doğuş’un savunma, Larkin ve Simon’un hücum performansları geçen yılı hatırlattı.