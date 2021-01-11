Lacivert-beyazlı ekip baştan sona üstün götürdüğü maçın 3. çeyreğinde yaptığı atakla farkı 20 sayının üzerine taşıdı. Son periyotta sarı-kırmızılı ekipten bir hamle gelse de, Micic ile bunu da sonuçsuz bırakan Anadolu Efes, 15. maçından da namağlup ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 16. hafta mücadelesinde 15. maçına çıkan Anadolu Efes, 90-80’lik skorla yenilmezliğini sürdürürken, rakibine de 16. maçında 11. mağlubiyetini tattırdı.

Galatasaray’ın 3 yeni transferi de derbi kadrosunda yer alırken, Efes üçlüklerle girdiği maçta kontrolü ele geçirmekte zorlanmadı. Sezon başından bu yana yaşadığı ribaunt sıkıntısını ilk yarıda hissetmeyen ve 4 hücum ribauntu alarak skor üreten Galatasaray, çift hanelere çıkan farkı eritse de ilk periyot 24-18 bitti.

Galatasaray, ribaunt konsantrasyonunu devam ettirip Motum ile oyunda kalmaya çalışsa da kenardan gelen Anderson’un da katkısıyla ilk yarıyı 12’de 8 üçlük isabetiyle bitiren Efes, soyunma odasına da 49-40 galip girdi.

Efes, 2. yarıya Sertaç’ın katkısıyla ribauntlarda daha etkin başladı ve rakibinin bu alandaki zaafını daha iyi kullandı. 3 sayı çizgisinin gerisinde de ilk sayılarını bu çeyrekte bulan Larkin’in de etkisiyle 19’da 13 isabete ulaşan Efes, Buğrahan’ın da çok aktif olduğu bölümde farkı 22 sayıya kadar çıkardı.

Euroleague’deki çift maç haftasını da düşünerek rotasyona giden Efes karşısında Yiğit’in bulduğu üçlüklerle Galatasaray 83-76’da farkı 7’ye indirip umutlansa da yeniden sahaya giren Micic’in iki kritik isabeti daha fazlasına izin vermedi, Efes 90-80 kazanmayı bildi.