Galatasaray’a karşı ilk çeyrekte zorlansa da boyalı alan üstünlüğüyle kontrolü ele geçiren Anadolu Efes, özellikle Sertaç’ın skor katkısıyla arayı açtı, rahat kazandı

ING Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında oynanan derbi mücadelesinde Anadolu Efes, Galatasaray’ı 80-56 yenmeyi başardı.

Galatasaray cephesinde Barış ve Berke sakatlıkları nedeniyle oynamazken, Hamilton’ın da iki idmanla maça çıkmasının sıkıntısı hücumda hissedildi. Motum’dan gelen sayılar ilk çeyrekte sarı-kırmızılı ekibi oyunda tutsa da, 2. periyotta dış şutlarda düşen yüzde, skor üretimini zorlaştırdı. Boyalı alanı rakibine oranla daha iyi kullanan ve Sertaç’ın performansıyla kontrolü eline alan Efes, farkı 9 sayıya kadar çıkardığı devreyi 35-31 galip tamamladı.

İkinci yarının başında Galatasaray adına art arda gelen bloklar, savunmaya enerji getirse de Micic-Singleton ikilisi, Efes’i rahatlatan hamleyi yaptı, lacivert-beyazlı ekip son çeyreğe de 52-42 önde girdi. Doğuş ve Erten ile ön alandaki agresifliğini sürdüren ve savunma sertliğinden ödün vermeyen Efes, hücum ribauntlarına ve Simon’un sayılarıyla arayı giderek açmaya devam etti, salondan da 80-56 galip ayrılmayı bildi.

Lacivert-beyazlı ekip, Larkin, Beaubois, Buğrahan ve Moerman gibi hücum performansları yüksek isimlerin yokluğunda rakibini 56 sayıda tutarak zafere ulaştı.