Efes özüne döndü

Lacivert beyazlı temsilcimiz, Euroleague defterine bir galibiyet daha ekledi, Olimpiakos’u farklı devirdi

THY Euroleague’de 25. hafta mücadelesinde Yunanistan’ın Olimpiakos takımını konuk eden Anadolu Efes, 76-53’lük skorla kazandı. Savunmada ana düşüncesini rakibin ikili oyunlarını engellemek olarak kuran Efes, ilk çeyrekte Larentzakis’in 8 sayı, 4 asistlik ekstra performansıyla karşılaştı, potasında 26 sayı gördüğü ilk periyotta hücumda da ritmini bulamadı, 10 dakikalık bölüm 26-11 konuk takım lehine tamamlandı. Kenardan gelen Larkin-Dunston ve Anderson üçlüsü temsilcimiz adına maçı çeviren isimler oldu. Anderson ile Dunston savunmada, Larkin ise hücumda sorumluluk aldı.

Larkin’in, ‘Ben artık devreye girmeliyim’ dediği dakikalarda rakibin de ön alanda direnci daha düşük bir beşle sahada yer alması temsilcimizin ekmeğine yağ sürdü. Larkin’in arka arkaya attığı 9 sayı, zaten kırılgan bir sezon geçiren Olimpiakos’un bir anda oyundan kopmasını sağlarken, Anderson’un hem ribauntları hem de çaldığı topları kolay sayılara dönüştürmesi 32-8 gibi çılgın bir 2. periyot skoru ortaya çıkardı. Maçı nasıl kazanacağını çok iyi bilen ama ilk çeyrekte bunu sahaya yansıtamayan Efes, kalan bölümde hiç hata yapmadı. Ne Spanoulis ne de Sloukas, uzunların potaya devrilmelerinde topu onlarla buluşturamadı. Zaten böyle savunma yaptığında hücumda bir şekilde çözüm buluyor Efes ama sahada yine harikalar yaratan, çaldığı toplarla işin savunma kısmını da oynayan bir Larkin vardı. Zaten Micic’in katkı veremediği, Simon’un, Moerman’ın Singleton’ın ortalamanın altında kaldığı bir maçı 15 sayıdan gelip 23’le kazanmanın altında da cumartesi ve pazartesi oynananacak milli maçlarda en büyük umudumuz olan Shane Larkin’in imzası vardı.



