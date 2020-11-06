THY Euroleague’de 7. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv’i 91-89 yenmeyi başardı, 6. maçında 3. galibiyetine ulaştı.

Maç öncesi Dunston’ın sakatlığı, Sertaç ve Larkin’in hastalıkları nedeniyle oynayamayacaklarını açıklanması canları çok sıkmıştı. İki 5 numara yokken, 3. isim Pleiss ise bileğindeki sakatlık nedeniyle maç öncesi iğne olup acı çeke çeke sahaya çıkmıştı. Rakip yüksek tempolu Maccabi olunca, öncelik savunmaydı ve temsilcimiz Erten Gazi’nin bu alandaki etkili oyunuyla 11-0 ile maça başladı. Ancak İsrail ekibi Bryant-Dorsey ikilisiyle art arda üçlükleri bulunca öne geçmesi de zor olmadı.

İlk yarı sonunda 9 üçlük bulan, ribaunt üstünlüğü kuran Maccabi soyunma odasına önde gitti ama sadece 1 sayı geride olmamızı sağlayan da Beaubois’in Larkin’in yokluğundaki liderliğiydi. Ona Simon ve Moerman da katkı verdi ama temsilcimiz 3 çeyrekte de potasında 20 sayı üzerinde görünce, son 10 dakikaya da geride girdi. Maccabi’yle Larkin’in olmadığı bir günde atarak başa çıkmak zordu ve son çeyrekte beklenen hamle geldi. Belki de en beklenmedik isimden... Beaubois, hücumdaki olağanüstü performansı dışında Wilbekin savunmasında da devleşti. Belli ki o da çektiği acı yüzünden belli olan ama büyük bir özveri ile sahada kalıp 20 sayı atan Pleiss’ın mücadelesinden etkilenmişti. Sahaya konan yürek, 1996’da Koraç’ı kazanan takımınki gibiydi.. 23 saniye kala takımını öne geçiren sayı attıktan sonra, son saniyede de Wilbekin’i bloklaması, Beaubois’nın müthiş geceyi taçlandıran hareketiydi.