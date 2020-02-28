THY Euroleague’de geçtiğimiz hafta Bayern Münih’i deplasmanda yenen Anadolu Efes, Almanya’dan bir galibiyet daha çıkardı. Yıldız ismi Larkin’den yoksun olsa da hücumda çok rahat oynayan temsilcimiz, liderlik koltuğunda biraz daha rahatladı

Anadolu Efes, Euroleague’deki müthiş serisini devam ettirdi, Dunston ve Larkin’den yoksun çıktığı maçta Alba Berlin’i deplasmanda 99-86 yenerek art arda 11. galibiyetini elde etti.

Maça müthiş girdi temsilcimiz. Saha yerleşimini kusursuz yapmasının ödülünü hücumda aldı, Micic’in 11 sayı attığı ilk çeyrekte Anderson ile Pleiss’i da çok iyi kullanarak 32 sayıya ulaştı, farkı çift hanelere çıkardı. İlk çeyrekte 5 pas arası yapıp kolay basketler bulması da temsilcimizi rahatlatan detaylardandı.

Moerman devrede

İlk periyotta hiç top kaybı yapmayan Efes, bu alanda aksamaya başladı. Micic’in 6, toplamda 8 top kaybı, hücumda hiç tereddüt etmeden potaya bakan Alba Berlin’in kullandığı top sayısını artırdı, ev sahibi farkı 3’e indirmeyi başardı.

2. yarıda Moerman’ı çok iyi kullandı Ergin Ataman. Rakibin Micic’e baskı yapıp 4 oyuncuyla alan savunması uyguladığı anlarda Simon ile Beaubois’in yönlendirmesiyle Fransız yıldızı devreye sokup, arayı yeniden açtı, 3. periyot 79-65 Efes üstünlüğüyle tamamlandı.

Alba asla pes etmeyen bir takım ve 4. çeyreğe de 4-0 ile girdi. Ergin Ataman hiç riske girmedi, 4 faulle oynasa da Beaubois ve Simon’u yeniden oyuna sokup, rakibin serisini bitirdi, farklı bir galibiyet daha geldi.

Uzun süredir Dunston sakattı, ona Larkin de eklendi. Ancak Efes inanılmaz formundan hiçbir şey kaybetmedi, iki yıldızı olmadan da kazanmaya devam etti. 26 maçta 23 galibiyet, art arda 11 zafer gerçekten rüya gibi.