THY Euroleague’in lideri Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı deplasmanda 82-80 yendi, basketbolseverleri yine mest etti. Bu sezon o kadar keyifli ki Efes’i izlemek, 2003 yılından bu yana oynanan 22 maçın sadece 3 tanesinde temsilcimize şans tanıyan ve evinde hiç kaybetmeyen CSKA deplasmanına giderken bile kazanırız umuduyla gitmek...

Coach Ergin Ataman, bu maça ne kadar iyi hazırlandığının mesajını aslında hafta sonu iletmiş, TEKSÜT Bandırma karşısında Anderson’la oynarken, ona özel görevler vermişti. Dün çok kritik işler yaptı Anderson ama Ataman’ın tek hamlesi elbette o değildi.

İlk çeyrekte Larkin üzerinden dönen hücumlarla kontrolü ele geçiren temsilcimiz, Mike James’in öne çıktığı anlarda da Doğuş ile onun hızını kesmeyi bildi. Üzerine yoğunlaşan savunmaya karşı çok usta şekilde arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Larkin, günden güne büyüdüğünü yine ispatlarken, Micic kenardan gelip yıldızlaştı, hem hücum hem de savunmadaki top çalmalarıyla fark yarattı.

Bizim için en olumsuz konu rakibin sürekli hücum ribauntları sonunda skor üretmesiydi. Özellikle 3. çeyrekte verilen 5 hücum ribauntu onları maçın içinde tutan etkendi. Ancak son periyotta hücumda tempoyu iyi ayarladı temsilcimiz, iki 4 numarayla sahada kalıp, yaratıcı kısalarına alan açan Efes’te Beaubois da en kritik anlar da sorumluluk alıp, topu çemberden geçirdi. Hem Beaubois’yı sıcak tutmak, hem de son 4 dakikada kader anlarında James savunması için Doğuş’u hazırlamak da Ataman’ın başarılı hamlelerindendi. Fransız’ın bitime 1 dakika kala farkı 4 sayıya çıkaran üçlüğü öyle değerliydi ki!maçta son sözü James söylemişti Larkin’e karşı ama belli ki bizim starımız onu unutmamıştı. Daha çok arkadaşlarını oynattığı 2. yarıda bitime 41 saniye kala kader topunda, Bolomboy’un üzerinden attığı sayı, artık rakibin direncini kıran adımdı. Tebrikler Anadolu Efes, tebrikler Ergin Ataman... Sayenizde yine göğsümüz kabardı.