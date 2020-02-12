Hem ING Basketbol Süper Ligi hem de Euroleague’de zirvede yer alan Anadolu Efes, Türkiye Kupası’na erken veda etti. Çeyrek finalde Daçka’ya konuk olan lacivert-beyazlı ekip, neredeyse tamamını geride götürdüğü maçı farklı kaybetti.

Basketbolda Solgar Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen ilk takım, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes’i 81-71 yenmeyi başaran Darüşşafaka Tekfen oldu.

Kupada bu sezon ilk kez uygulanan formatta, kura çekimi yapılmış ve ligin ilk yarısını lider bitiren Anadolu Efes ile Darüşşafaka eşleşmiş, ev sahibinin kimin olacağı da yine kura ile belirlenmişti.

Daçka’nın ev sahipliğinde oynanan maçta önceliği Larkin savunmasına veren Daçka, bunda başarılı oldu. Yıldız oyuncunun ilk yarıdaki bir pozisyon sonunda sakatlanması ve oyuna bu şekilde devam etmesi de Darüşşafaka’nın işini kolaylaştırdı. Hücumda ise müthiş bir Brown performansı izledik, skorer oyuncu hem ilk hem de son çeyrekte sazı eline aldı. Özellikle maçın son 5 dakikasında arka arkaya attığı 12 sayı var ki, Anadolu Efes’e havlu attırdı.

Efes cephesinde iki uzun Pleiss ile Sertaç’ın da gereken katkıyı verememesi arada önemli bir ribaunt farkı yarattı, boyalı alanda Hamilton ile Jones, üretkenliği artırdı. Son çeyreğin başında Daçka farkı 11 sayıya çıkardıktan sonra Efes Coachu Ergin Ataman iki teknik faul alarak oyun dışı kaldı, akıllara Barcelona maçı geldi. O sırada 61-54 geride olan Efes, 64-64’te rakibini yakalamayı bildi. Ancak Brown, maç sonunda da sahnedeydi, arka arkaya attığı sayılara, takım olarak maç boyunca yaptıkları akıllı savunma da eklenince Darüşşafaka Tekfen, taktik faulleri de sayıya çevirerek salondan 81-71’lik galibiyetle ayrılmayı bildi.

Aslan da turladı

Solgar Vitamin Türkiye Kupası’ndaki 2. yarı finalist Sinan Erdem’de konuk ettiği TOFAŞ’ı 98-81 yenen Galatasaray Doğa Sigorta oldu. Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta, cuma günü Ankara Spor Salonu’nda saat 17.30’da yarı final mücadelesi verecek.