Larkin’in aylar sonra yeniden forma giydiği ve son çeyreğe damga vurduğu maçta, Micic-Beaubois-Simon üçlüsü de yıldızlaştı. Euroleague blok rekorunu kıran Dunston da boyalı alanı domine edince, temsilcimiz zorlu deplasmandan hayati bir galibiyet çıkardı

THY Euroleague’deki 5. maçında Yunanistan’da Olimpiakos ile karşılaşan Anadolu Efes, 84-79’luk skorla 2. galibiyetine ulaştı.

Maça Simon ve Micic ikilisinin sürekli potaya atak edişiyle başladı temsilcimiz, Beaubois’nın da onlara katılmasıyla hücumda istediği ritmi kazandı. 3 oyuncudan gelen 21 sayıyla ilk periyodu 29-26 önde bitiren Efes, bu yıl ilk kez kadroda yer alan Larkin’i sahaya sürdü ve onun da işin içine girmesine çalıştı. Ancak yıldız oyuncunun açlığı tercih hatalarını beraberinde getirdi, konuk takım 9 sayılık farkı eritip oyunun içine girdi. Neyse ki bu maçta yaptığı bloklarla Euroleague tarihinin en çok blok yapan ismi olan Dunston’ın savunmasıyla devre de temsilcimizin 44-38 üstünlüğüyle bitti.

Ergin Ataman, 2. yarıya Larkin’le başladı ama yine istediğini alamadı. Bu bölümde ev sahibi 45-44 öne geçti. Beaubouis’nın girişiyle yeniden top dağılımını iyi yapan Efes, son çeyreğe de 57-63 galip girdi.



Çifte kazanç

Olimpiakos’un son çeyrekte artan baskısını kıran isim, merakla beklenen Larkin oldu. Yıldız oyuncu son çeyrekte 11 sayı üretirken, kritik üçlükleriyle nefes aldırdı. Dunston’ın son 3 dakikada 5 faulle dışarıda kalması, 75-63’te 12 sayı geriye düşen ev sahibinin boyalı alan sayıları bulmasını sağladı ama bu Efes’in galibiyetine mani olamadı, temsilcimiz hem zorlu deplasmanı hem de geçen yılın yıldızı Larkin’i yeniden kazandı.