Genç kadrosuyla ligde önemli işler yapan Kara Kartal’a, Anadolu Efes ‘dur’ dedi. Alperen, Şehmus, Furkan gibi gençler yine göz doldursa da, 3. çeyrekte Simon ile ağırlığını koyup iki uzunla etkili savunma yapan lacivert-beyazlılar, yirminci galibiyetini elde etti

ING Basketbol Süper Ligi’nde 20. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex’i 84-80 yenmeyi başardı, rakibine 10. yenilgisini tattırırken, namağlup unvanını korumayı başardı.

İki takım da hücumda çok etkili başladı maça, yüksek yüzdelerle geçen ilk periyot 27-25 Efes üstünlüğüyle tamamlandı. Boyalı alanda iki uzunla oynayarak rakibi dışarıya itmeyi başarsa da hem kaybettiği 10 top hem de rakibe verdiği hücum ribauntları nedeniyle skor üstünlüğünü ele alamasa da devre sonunda sadece 1 sayı geride olarak maça tutunmayı başardı Beşiktaş: 42-41.

İlk yarıyı sayısız bitiren Dunston, ikinci yarıya art arda skor bularak girdi ancak Beşiktaş da Efes boyalı alanında çok etkili olup kontrolü ele geçirdi. Şehmus’un da potaya yaptığı ataklarla farkı 7 sayıya çıkardı Beşiktaş ama top kayıpları daha fazlasına izin vermedi. 28. dakikada 58-56 geride olan Efes’te Ergin Ataman da Dunston ile Sertaç’ı aynı anda kullanmaya başladı ve bu ikilinin boyalı alanı iyi savunması sonrası çeyreği 11-0 seri ile bitirip, son çeyreğe 67-58 galip girmeyi başardı.

Simon’un hücumda müthiş bir seri bulması, Doğuş ile ön alandaki baskının artması ve iki uzunlu sistem karşısında Beşiktaş’ın skor bulmakta zorlanması sonucu 77-63’te farkı 14 sayıya kadar çıkardı Efes. Alperen’in 5 faulle oyun dışı kalmasına rağmen, Furkan-Şehmus ikilisiyle direnen ve rakibin benchteki isimlerini kullanarak bitirdiği maçta farkı 4 sayıya kadar indiren Beşiktaş, top kayıpları nedeniyle daha fazlasını başaramadı, salondan üzgün ayrıldı.