Lacivert-beyazlı ekibimiz Sinan Erdem’de konuk ettiği Khimki’yi rahat geçti. Larkin’in mükemmel başladığı maçta kenardan gelen Sertaç Şanlı 19 sayıyla en skorer isim oldu. Buğrahan’ın da katkısıyla rahatlayan temsilcimiz, antrenman havasındaki oyunuyla 20. haftada 11. galibiyetine ulaştı.

Anadolu Efes, THY Euroleague’deki 20. maçında Rus ekibi Khimki’yi 99-60 yenmeyi bildi.Anadolu Efes, THY Euroleague’deki 20. maçında Rus ekibi Khimki’yi 99-60 yenmeyi bildi.Maça akıllı başladı temsilcimiz, Khimki’nin savunma zaaflarını açığa çıkarmak için, kısalarıyla sürekli potaya atak etti, Larkin’in sayılarıyla kontrolü ele geçirdi. Sheved’in sayılar bulduğu bölümlerde Ergin Ataman’ın hemen Doğuş’u sahaya sürerek yıldız oyuncuyu durdurması çift hanelere çıkan farkı 30-29 ile 1 sayıya indiren Khimki’nin oyundan düşmesini sağladı.Buğrahan’ın kenardan gelerek verdiği katkı, takım halinde boyalı alanda Dunston’ın iyi kullanılmasıyla temsilcimiz arayı yeniden açtı. Dunston’ın son saniye üçlüğüyle devreyi 52-36 galip tamamladı.Efes, 2. yarıya da Doğuş’lu beşle başladı ve tecrübeli oyuncunun baskısında art arda top kayıpları yapıp, şut ritmi düşen Sheved’i tamamen oyundan kopardı. Hücumda üretemeyen Rus rakibine karşı bu bölümde Sertaç’ı mükemmel kullandı Efes, milli basketbolcu da yüzdeli oyunuyla maça etki edince 3. çeyrek 75-46 tamamlandı.Sertaç’ın atmaya devam ettiği, benchten gelen isimlerle maçı tamamlarken, saha içi paylaşımını ve pas trafiğini hiç aksatmayan Anadolu Efes’in farkı 41 sayıya kadar yükselttiği mücadeleyi güle oynaya kazanan temsilcimiz 11. galibiyetini elde etti. Khimki karşısında galibiyet dışında bir şey düşünülemezdi Efes için ama Sertaç ve Buğrahan gibi isimlerin katkısı, 11 oyuncunun skor ürettiği günde 23 asist yapılması, Efes’in ritmini bulmaya başladığını gösterdi, işte bu en büyük kazanım.