Dunston, Pleiss, Beaubois ve Micic’in yokluğunda 34 dakikada 15 üç sayı isabeti bulan temsilcimiz, son 6 dakikada skor bulamasa da galibiyete ulaşan taraf oldu. Larkin, Moerman, Singleton üçlüsü maça damga vururken, kenardan gelen her isim de skora katkıda bulundu.

THY Euroleague’deki 10. maçında Kızılyıldız’a konuk olan Anadolu Efes, 6. galibiyetini 75-64’lük skorla aldı. Sezona istediği gibi başlayamamıştı temsilcimiz ama tıpkı geçen yılki gibi eksildikçe takım olma yolunda yine önemli adımlar atmayı başardı, müthiş mücadelesiyle sonuca ulaştı. İki guardı ve iki pivotu olmadan Sırbistan’da oynamak zordur ama Efes onların boşluğunu çok iyi organize olarak doldurdu.

Maça 8-0’lık seriyle başlayan Kızılyıldız’a karşı Larkin ile suskunluğu sonlandıran, dış atışlarda yüzdesini giderek artırıp kontrolü ele geçmeyi başaran, ilk yarı bitiminde tam 9 üç sayı isabeti bulan Efes, kenardan gelen Buğrahan’ın verdiği 8 sayılık katkı, Tolga’nın ilk topta isabeti bulması, Moerman’ın iki 4 numaralı düzende yıldızlaşması sonucu soyunma odasına 40-36 galip girdi.

İlk yarıda özellikle hücum ribauntları ciddi sıkıntıydı ve rakip aradaki 6 üç sayılık farkına rağmen oyunda kaldı. Ancak Efes’in 3 sayı çizgisinin gerisindeki müthiş yüzdesi devam etti. Hepsi çok iyi pas trafiği sonrasında bulunan uygun pozisyonları Moerman, Singleton, Doğuş ve Larkin ile değerlendiren temsilcimiz, 34. dakikada tam 15. üçlüğünü bulmuştu. Tabii ki dar rotasyon oyuncuları yordu. Belki de 20 sayıya çıkan farkın da rehavetiyle hücumda ritmimiz bozuldu. Ama bu kez de Singleton önderliğinde savunmayla ayakta kalan, ribauntlarda rakibine kafa tutan bir Efes izledik, 6 dakika sayı atamasa da temsilcimizin galibiyetiyle sevindik.