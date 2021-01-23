Vesely-De Colo ikilisinin devleştiği, sahadaki enerjinin, yıllar öncesindeki o müthiş günleri gözlerimizin önüne getirdiği CSKA Moskova deplasmanında kazanan sarı-lacivertli temsilcimiz göğsümüzü kabarttı, tüm Avrupa’ya ‘Final Four hesaplarına beni de katın’ mesajını yolladı.

THY Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’yı deplasmanda 89-83 yenmeyi başardı, 11. galibiyetine ulaştı.

Rus ekibi bu yılın en formda ekiplerindendi. James-Milutinov ikilisi rakiplerinin kabusu gibiydi. Ama bu ikiliye meydan okuyan iki dev yürek de bizim takımımızdaydı. De Colo ile Vesely adeta gövde gösterisi yaptı... Eski takımına karşı 22 sayı, 9 asist ile devleşen De Colo, bu takıma transfer ediliş amacına biraz daha yaklaştı. Haftalardır formdaydı Fransız yıldız ama CSKA karşısında attıkları kadar kıymetli farklı bir şey vardı. Takımın gerçek lideri gibi davrandı. Rakibin Eddie’nin önünden aldığı hücum ribauntu sonrasındaki tepkisi, isyanı, arkadaşını motive edişinin takıma katkısı, asistinden de sayısından da fazlaydı. O yürek zaten Vesely’de hep vardı, o da bir kez daha harikalar yarattı. Boyalı alandaki mükemmel performansına, artık oyun kurmadaki becerisini de kattı.. Sahaya giren tüm isimlerden katkı aldı temsilcimiz ama Eddie ile Brown’ın mücadelesi de gerçekten bambaşkaydı... Guduric’in sakinliği ve en kritik anda yolladığı üçlükler, Vesely’nin Mike James’e üç sayı çizgisinde yaptığı blok, hepsi harikaydı.

Kokoskov’u da ekibini de kutlamak gerek... James savunmasına çok iyi hazırlanılmıştı, adam değişme savunmasında giden yardımlarla ev sahibinin eli kolu bağlandı. Her şeyi denedi sahada Fenerbahçe... Son periyoda 5 kısayla bile başladı. Biz Obradovic döneminden hatırlarız bu hamleleri, zaten bu takımın da hepimize o günleri hatırlattı.

Bir artısı daha vardı Fenerbahçe’nin, sahada ne olursa olsun sakin kaldı. Son bölümde çalınan çok ucuz faullerde bile bu sakinliğin korunması da galibiyetin anahtarlarındandı... Teşekkürler Fenerbahçe Beko...