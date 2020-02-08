Fenerbahçe Beko, Zalgiris, Valencia ve Zenit maçlarındaki kâbusu yine yaşadı, bitime 4 saniye kala öne geçtiği maçtan son saniye basketiyle yenik ayrıldı. Maccabi’ye boyun eğen temsilcimiz, play-off yarışında ağır bir yara aldı

Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv’e sahasında 78-77 yenildi, 24. maçında 13. mağlubiyetini tattı.

Aslında maça çok iyi başladı temsilcimiz. Williams’ın iştahı, Kalinic’in sırtı dönük oyunları, Sloukas’ın üç sayı katkısı kontrolün temsilcimizde kalmasını sağlarken ilk çeyrek 23-20 sonlandı. Ancak kenardan gelen Avdija’nın konuk takıma verdiği önemli katkı, Fenerbahçe’nin de bir türlü dışarıdan atıcıyı bulamaması, oyunu ortaya taşıdı. Bu senenin en büyük sıkıntısı olan oyun içindeki düşmelerin yaşandığı bölümde konuk takımın dış şutlarla farkı 6 sayıya çıkardığı devre 41-40 Maccabi üstünlüğüyle tamamlandı.

3. çeyrekte Kalinic-Williams işbirliği hücumda devam etti, 10 dakikada 23 sayı üretti temsilcimiz ama özellikle 3 uzunlu beşle sahada olduğu bölümde hemen cezayı kesen Maccabi, son periyota da 1 farkla önde girdi.

Son çeyrekte de bir türlü ritmini bulamadı Fenerbahçe, çünkü dışarıdan oyunu açacak skoru bir türlü üretemedi. Ne yazık ki çok kötü bir gün geçiren üç kısa Westerman-De Colo ve Datome ısrarı da işi giderek sıkıntıya soktu. Son bölümde sergilenen ekstra efor ve savunma gayreti, Kalinic ile nihayet 6. denemesinde üçlüğü bulan Westermann’ın üçlükleri, maçı kazanabileceğimiz noktaya da getirdi, bitime 4 saniye kala Sloukas’ın çizgideki 2’de 2 isabeti, bitti bu iş dedirtti. Ama bu senenin makus tahili bu olsa gerek iç sahada. Maccabi kalan 4 saniyede basketi buldu, kazanan takım oldu.

Ne yazık ki bu maçı kazansak da yazacağımız bir şey var; Fenerbahçe bir türlü istediklerini yapamıyor. Doğru beşi bulmak her maçta çok zor oluyor. Sezonun sonu yaklaşırken, hâlâ farklı düzen içinde arayışlar sürüyor ama geçen hafta elimize gelen avantaj da bu yenilgiyle kaçıyor.