F.Bahçe Beko’nun bu sezon sahasında yaşadığı hüsrana bir yenisi eklendi. İspanyol rakibi karşısında evindeki 7. mağlubiyetini alan temsilcimiz hem savunmada hem de hücumda bekleneni veremedi. Real Madrid’e 29 farkla kaybeden sarı-lacivertliler çeyrek final yarışında bir darbe daha yedi

THY Euroleague’de 25. maçına çıkan Fenerbahçe Beko, Real Madrid’e sahasında 94-65 yenilmekten kurtulamadı, 14. mağlubiyetini tattı.

Türkiye Kupası’nın kazanılması, Real Madrid’in 4 eksikle İstanbul’a gelişi kritik maç öncesi umutları artırmıştı ama ne yazık ki bu sezon kazandığı maçlarda bile bir türlü istenilen oyunu sergileyemeyen Fenerbahçe Beko’nun bu görüntüsü, İspanyol devi karşısında büyük bir hüsrana yol açtı.

Temsilcimiz ne savunma ne de hücumda istediğini yapabildi, kariyerinin son senesini yaşayan Carroll’ın çocukluğundan bu yana attığı perde çıkışı şutları oyuncularımız sadece izlemekle yetindi. İkili oyun sonunda pota dibinden yediğimiz bomboş turnikelerin sayısı ise belli bile değildi!

Maalesef Fenerbahçe iyi hücum edemiyor ve o da savunmaya yansıyor. Maç sonunda en çok sayı atan, en çok asist yapan, en çok top kaybeden, en çok faul kullanan... Hepsinde De Colo en önde. Yani başka bir deyişle top hep onun elinde! Bu düzen de iyi gelmedi yıllardır tıkır tıkır oynayan, tempolu pas trafiği ile en doğru şutu bulan Fenerbahçe’ye...

İlk çeyrekte 9-0, 2. periyotta 10-0’lık seriler farkın açılmasını sağladı Real Madrid adına. Ancak can sıkıcı bir detay da takımın enerji olarak bulunduğu nokta. İlk yarıda Sloukas’ın çenesine alıp kanlar içinde kaldığı pozisyon biraz olsun takımı ve tribünleri uyandırmıştı, 2. yarıda Ali ile Vesely’nin takımı hareketlendirme çabası da hep yarıda kaldı. Ribaunt ve asist sayılarında da fark atan Real Madrid, belki de Fenerbahçe karşısında ilk kez bu kadar kolay kazandı. Daha 3. çeyrek bitmeden tribünden ayrılan taraftarlar, sanırım dünkü oyun hakkında en net mesajdı.