Vesely, De Colo, Brown gibi yıldızlarını yabancı rotasyonunda dışarıda bırakan Fenerbahçe Beko, Guduric ve Pierre’in sakatlanması, Melih’in de diskalifiyesiyle eksik kaldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep karşısında 19. haftada 5. mağlubiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Empera Halı Gaziantep’e normal süresi 86-86 biten maçta 102-97 yenildi.

Euroleague’de art arda 8 galibiyet alarak çok formda gözüken ancak ligde yıldızlarını dinlendirdiği maçlarda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ardından Antep karşısına çıkarken, en formda isimleri Vesely, De Colo ve Brown’ı kadroya almamıştı. Maça ön alanda Perez-Guduric ikilisiyle başlayan ancak Heyes takviyesinin ardından skor potansiyelini artıran Gaziantep karşısında savunma kısmında çok zorlanan Fenerbahçe, 10’da 7 üç sayı isabetiyle devreyi bitiren rakibine karşı 16 farkla geriye düştü, soyunma odasına 52-37 geride girdi.

Guduric’in ilk yarıda sakatlanarak oyun dışı kalması sonrası, Ali Muhammed ile Melih’in sorumluluk alışı ve Simpson-Hayes ikilisine dışarıdan yanıt vermesi, sarı-lacivertli ekibin arayı kapamasını sağladı.

Son çeyrekte iki tecrübeli isim iyice oyuna ağırlığını koydu, Pierre’in sakatlandığı bölümde Fenerbahçe 6 sayıyla öne geçmeyi bildi. Ancak Jaiteh’i boyalı alanda iyi kullanan Antep, skora denge getirdi, Fenerbahçe son topta Eddie ile isabet bulamayınca normal süre 86-86 bitti.

Uzatma bölümünde Melih’in de topa hamle yaptığı pozisyonda çıkan çok ağır bir sportmenlik dışı faul kararının ardından diskalifiye oluşuyla silahları iyice azalan Fenerbahçe, konuk takımın Kelly ile bulduğu sayılara engel olamadı, salondan da 5 farkla yenik ayrıldı.