Fener evine döndü

Fenerbahçe Beko, çok zorlandığı maçta Kızılyıldız engelini aştı, iki maç aranın ardından sahasında kazandı.

Sırp ekibini zor da olsa mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertli temsilcimiz, rakiplerinin kaybettiği haftada fırsatı kaçırmadı, play-off için büyük avantaj yakaladı. Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile galibiyet sayısını da 1 maça indirerek 6. sıra için de umutlandı.

THY Euroleague’de 27. hafta mücadelesinde Sırbistan ekibi Kızılyıldız’ı konuk eden Fenerbahçe Beko, 66-63’lük skorla 13. galibiyetine ulaştı.

İlk dakikalarda Melih ve Westermann’ın ön alan baskısıyla rakibi durdururken, hücumda da boyalı alanı iyi kullanıp 7-0’lık bir giriş yaptı. Melih’in iki üçlüğüyle 8. dakikayı da 17-10 önde geçtikten sonra rotasyonun başlamasıyla kenardan gelen isimlerinden aynı savunma katkısını alamadı temsilcimiz. Sezon boyunca kısa savunmasında sıkıntı yaşayan temsilcimiz karşısında bu kez Punter-Brown ikilisi etkili oldu.

Dışarıdan şut bulmaya başladığı anda öne fırlayan ve 2. çeyrek başında Williams-Ali ikilisiyle bunu başaran Fenerbahçe Beko, Perperoglou’ndan gelen kritik sayılar ve rakibin ribaunt üstünlüğüne rağmen farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Ancak devrenin bitimine 1.8 saniye kala topu oyuna sokan rakibe karşı Kalinic’in 3 atış anında Baron’a yaptığı faul, konuk takımın soyunma odasına 41-37 geride girmesini ama umutlanmasını sağladı.

10 sayıda kaldı

Sloukas’ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı günde, asist üretmekte çok zorlanan ve uzunları devreye sokamayan Fenerbahçe, 3. periyotta 10 sayıda kaldı, kısa savunmasında da yine aksadı. Brown’ın adeta yürüyerek attığı turnikeler ön alanda ne kadar kolay geçildiğimizi gösterirken, 4 sayı geriye düştüğümüz 3. çeyrek 51-51 tamamlandı.

Hücumda bir türlü ritme giremeyen temsilcimiz, maçı savunmayla kazanmaya karar vererek çıkmıştı son periyoda, Vesely ile Thomas bu kez potamızı savunmayı bildi. Hücumda da kontrolü De Colo’ya bırakıp birebirlerle sonuç almaya başlayan temsilcimiz, son bölümde yine çok fazla hata yapsa da salondan 66-63 galip ayrılmayı bildi.