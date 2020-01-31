Sarı-lacivertli temsilcimiz Alba Berlin deplasmanında maça çok kötü başladı, 3 çeyrek sıcak eli bulamadı. Son periyotta Westermann’ın sahne alışıyla rahatlayan Fenerbahçe Beko, son 6 haftada beşinci galibiyetini elde ederek, ilk sekiz hedefine bir adım daha yaklaştı

THY Euroleague’de 22. hafta mücadelesinde Almanya’da Alba Berlin’e konuk olan Fenerbahçe Beko, 74-70’lik skorla 10. galibiyetine ulaştı.

Temsilcimizin son dönemdeki formuna baktığımızda Alba maçını galibiyet hanesine yazmıştık çoktan ama umduğumuzdan çok zor bir 40 dakika yaşandı. Rakibin fazlasıyla agresif, sürekli yardım getiren, baskıyı önde başlatan savunmasına karşı daha ilk yarıda tam 14 top kaybı Fenerbahçe... Bir de o riskli savunmaya karşı cezayı kesecek ismi bulamadı. Takımın en yüzdeli atan ismi Melih kadroda yoktu, Nunnally 1.5 dakikada 2 top kaybı yapınca bütün maç benchte oturdu, 2. yarıda oyuna giren Ali Muhammed de iyice soğumuştu! O şutlar gelmediği gibi ön alanda da Sloukas-De Colo ikilisinin yan yana oynadığı bölümde mücadele düzeyi de azalan Fenerbahçe rakibinin farkı çift hanelere çıkarışını da önleyemedi. Temsilcimiz, Datome’nin ilk yarıda sorumluluk alıp attığı bireysel çaba sonu sayıları olmasa, soyunma odasına kâbus gibi bir sonuçla girebilirdi.

2. yarıda daha mücadele kısmında ileri bir adım atan Fenerbahçe, oyunu çözecek sıcak elleri de son periyotta buldu. Önce Sloukas’ın arka arkaya attığı iki üçlükle maça inanan temsilcimizde, Obradovic büyük bölümünü 4 kısa oynadığı maçı 4 uzunla bitirmeye karar verdi. Vesely, Thomas, Williams, Kalinic gibi kısaları da savunabilecek 4’lünün yanındaki Westermann da Baskonia maçını hatırlatırcasına bir sonla maçı bitirdi. 11 sayı attı kısa sürede Fransız, 3 üç sayı isabeti ile fişi çekti. Fenerbahçe’nin son çeyrekteki savunma sertliği alınan 11 ribaunt dışında rakibe 5 top kaybettirdi. Demek ki, bu ligde kazanmak için, ‘bundan önceki 5 senede olduğu gibi’ mücadele etmeli!