Rusya’da hücumdaki müthiş yüzdesiyle arayı açmayı başaran Fenerbahçe Beko, art arda 8, toplamda 13. galibiyetini elde etti. Khimki’yi potamıza yaklaştırmayan temsilcimizde Vesely yine büyülerken, De Colo, Pierre ve Brown’ın performansları da etkileyiciydi.

THY Euroleague’de fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, üst üste 8. galibiyetini, Khimki deplasmanında 107-76’lık skorla aldı.

Maçın başında eksik rakibi karşısında hücumdaki iyi oyununa rağmen biraz zorlandı temsilcimiz, çünkü rakip kısaların hücum ribauntları can sıkıcıydı. Ancak 2. çeyreğin başında bu sorunu çözdüğü anda gaza bastı Fenerbahçe... Aldığı her ribaunt, çaldığı her top kolay sayı olmaya başladı. İlk yarıda topu yere bile vurmadan 3 pasla gelen turnikeler bir takımı coşturmak için yeterli detaylardı. Vesely’nin son dönemdeki müthiş performansını devam ettirmesi, De Colo’nun skorerliği, Pierre’in her şeyi yapar hali... Perez’in de oyuna girip kısa sürede 29 asistin 5’ini üretmesi de Fenerbahçe için sevindiriciydi. Uzun rotasyonunda çok eksik kalmış Khimki’nin tek çaresi dışarıdan atmaktı. Aslında uzunları varken de Shved’li takım farklı bir oyun oynamıyordu ama dünkü 41 üç sayı denemesi, biraz abartıydı...

Sonuçta sahada iki takım vardı ve tabii ki, birlikte oynamaktan keyif alan, iç-dış dengesini çok iyi sağlayan, rakibi potaya yaklaştırmayan ve lider oyuncularının işi sahiplenmesi ile çok farklı bir seviyeye çıkan F.Bahçe Beko, güle oynaya kazandı. Geçtiğimiz haftaki CSKA zaferinin ardından Rusya’yı bir kez daha fethetti temsilcimiz ama daha işimiz bitmedi onlarla. Bir Zenit galibiyeti de yazmak lazım haneye, o da Cuma günü, Ülker Arena’da...