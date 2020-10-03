F.Bahçe Beko yeni kimliğiyle çıktığı ilk Euroleague maçında geçer not aldı. Temsilcimiz, Sırbistan ekibi Kızılyıldız’ı 63 sayıda tutup kazanmayı başardı. Yeni transferlerden Brown 17 sayıyla en skorer isim olurken, süre bulan 11 isim de skora katkı yaptı

Turkish Airlines Euroleague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, ilk hafta mücadelesinde Kızılyıldız’ı 77-63 yenmeyi başardı. Kokoskov ile ilk Euroleague maçına çıkan Fenerbahçe’de gözler özellikle işin savunma tarafındaydı. İlk çeyrekte istediğini yapamadı temsilcimiz, rakip Hall ile sürekli De Colo’nun üzerine hücum etti, 5’te 5 iki sayı isabetiyle 20 sayı üretti. Neyse ki bu bölümde Ulanovas-Ali Muhammed ikilisi üçlüklerle devleşti, 6’da 5 ile oynayan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-20 önde bitirdi.

2. çeyrekte Hamilton ve Pierre ile boyalı alanı sertleştirdi Fenerbahçe, özellikle Hamilton’ın blokları rakibin potaya yaptığı atakları kesti. Bu bölümde de hücumdaki tempo azaldı ama savunma kaynaklı sayılar aranın açılmasını sağladı, devre 42-30 tamamlandı.

Hücumda coştu

2. yarı tamamen bu takımın kimliği ve oturtmak istediği düzeni gösterdi. De Colo dışında herkesin topa baskı yapma zorunluluğu dikkat çekti, 3. periyotta bu baskı öylesine arttı ki, rakip art arda 3 kez 24 saniyede hücum edemedi. Hücumda da Brown, Ulanovas ve Vesely üretkenliği sürdürünce farkın 18’e çıktığı 3. periyot 57-41 bitti. Kokoskov tüm oyuncularından verim almaya çalıştı ama topa baskıdan hiç ödün vermemeye çalıştı. Herkes işin içinde olunca, rakibin her hamlesine yanıt verebilecek beşler sahada kaldı, temsilcimiz salondan 77-63 galip ayrılırken, umutlu bir başlangıç yaptı.